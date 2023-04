Dhule Unseasonal Rain : अवकाळी व गारपिटीने कर्ले येथे पिकांचे नुकसान

Dhule Unseasonal Rain : शिंदखेडा तालुक्यात कर्लेसह परिसरातील परसुळे, अक्कलकोस, सतारे, बळसाणे, इंदवे आदी भागात शनिवारी (ता. ८) गारपीट व अवकाळी पाऊस झाला. (unseasonal rain Damage to crops in Kerala due to bad weather and hail dhule news)

रब्बीची अनेक पीके काढणीला आली असताना अचानकपणे गारपीट आणि पाऊस आल्याने शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले असून, याबाबत आमदार जयकुमार रावल यांनी अधिकाऱ्यांना पंचनामे करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

रब्बी हंगाम सुरू झाल्यापासुन यंदा अवकाळी पावसाने धुळे जिल्ह्यात थैमान घातले आहे. शनिवारी सायंकाळी कर्ले गावात अचानकपणे गारपीट आणि वादळी वाऱ्यांसह पावसाला सुरवात झाली. जवळपास अर्ध्या तासात गावातील शेतकरी तात्यासाहेब पवार, भगवान पवार, देवकानगर भागातील ठेलारी बांधवांसह शेकडो शेतकऱ्यांचे या पावसामुळे मोठे नुकसान झाले.

अनेक शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतातील कांदा विक्रीसाठी काढला होता. अशातच निसर्गाच्या कोपामुळे शेतकरी हवालदिल झाला असून, शासनाने या शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदत करावी, अशी मागणी होत आहे. वादळी वाऱ्यामुळे आणि गारपीटीमुळे प्रचंड नुकसान झाले असून, शेतकरी वर्ग संकटात सापडला आहे.