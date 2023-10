By

Dhule ZP News :जिल्हा परिषद, धुळेंतर्गत विविध संवर्गातील रिक्त पदे भरण्यासाठी ७ ते ११ ऑक्टोबर २०२३ या कालावधीत तीन संगणकीय परीक्षा केंद्रांवर ऑनलाइन परीक्षा होईल.

अशी माहिती धुळे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शुभम गुप्ता यांनी प्रसिद्धीपत्रकान्वये दिली.(Vacancies in 'ZP' Examination from 7th to 11th Oct. 2023 dhule news )

धुळे जिल्हा परिषदेतील रिक्त पदे भरती जाहिरात क्रमांक ०१/२०२३ अंतर्गत विविध संवर्गातील विषयांची संगणकीय परीक्षा आयबीपीएस कंपनीमार्फत धुळे शहरातील तीन संगणकीय परीक्षा केंद्रांवर ऑनलाइन होणार आहे.

परीक्षेचे सुधारित वेळापत्रक जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या https://dhule.nic.in या संकेतस्थळावर तसेच धुळे जिल्हा परिषदेच्या https://dhulezp.mahapanchayat.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.

याची सर्व परीक्षार्थींनी नोंद घ्यावी, असे आवाहन जिल्हा परिषदेमार्फत करण्यात आले आहे.