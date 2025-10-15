Nashik Crime : 'आता चुकीत घावाच तुम्ही..'; Reels पोस्ट करून दहशत माजवणाऱ्या तरुणांना पोलिसांचा दणका, आंबेडकर चौकातून काढली धिंड

सोशल मीडियावर धमकीसदृश रील पोस्ट करणाऱ्या तिघा तरुणांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले.शहरात भीती आणि असुरक्षिततेचे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला होता.पोलिसांनी तत्काळ तपास सुरू करून आरोपींचा शोध लावला..वणी (नाशिक) : सोशल मीडियावर दहशत निर्माण करणारा व्हिडिओ पोस्ट केल्याप्रकरणी वणी पोलिसांनी (Vani Police) तिघा तरुणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करून त्यांची शहरभर धिंड काढली. इंस्टाग्रामवर "डोक्यात झांज" म्हणत धमकीसदृश रील पोस्ट करून समाजात भीती आणि असुरक्षिततेचे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न केल्याचे उघड झाल्यानंतर पोलिसांनी तत्पर कारवाई केली..वणी पोलिसांना सोशल मीडियावर प्रसारित झालेल्या अशा प्रकारच्या काही व्हिडिओंची (Social Media Video) माहिती ता. १४ ऑक्टोबर रोजी दुपारी मिळाली. तत्काळ पोलिसांनी तपास सुरू करून जयराम सुभाष पवार, रोहित पुंडलिक जाधव आणि भूषण सोमनाथ पवार, तिघेही रा. जगदंबा नगर, लेंडीपुरी, वणी या तरुणांना ताब्यात घेतले..Navi Mumbai Crime : दीड महिन्यापूर्वी ओळख, रात्री फिरायला नेत अत्याचार; तरुणीला त्याचं नावही माहिती नाही, तपासाचं आव्हान.या व्हिडिओंमध्ये आरोपींनी "वणीकर आहे आता चुकीत घावा तुम्ही, तांडव करतो आम्ही डायरेक्ट डोक्यात झांज" असे संवाद वापरले होते. व्हिडिओंमध्ये अश्लील पार्श्वसंगीत आणि धमकीचा स्वर असल्याने समाजात दहशत निर्माण होईल, असा संशय व्यक्त करण्यात आला..या तिघांविरुध्द गुन्हा दाखल केल्यानंतर त्यांची सायंकाळी सातच्या सुमारास पोलिसांनी आरोपींची डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौकातून धिंड काढत संपूर्ण वणी शहरातून फेरफटका मारत पुन्हा पोलिस ठाण्यात आणले. या वेळी संशयितांना "नाशिक जिल्हा कायद्याचा बालेकिल्ला" या घोषणा द्यावयास लावून नागरिकांचे लक्ष वेधून घेतले..या कारवाईविषयी माहिती देताना सपोनि गायत्री जाधव यांनी सांगितले की, "काही तरुण चुकीच्या प्रकारचे रिल्स तयार करत होते. याबाबत माहिती मिळताच आमच्या पथकाने त्यांना ताब्यात घेऊन चौकशी केली व गुन्हा दाखल केला. अशा प्रकारे कायदा हातात घेणाऱ्यांना कोणतीही सवलत दिली जाणार नाही." सदरची कारवाई नाशिक ग्रामीण पोलिस अधीक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली. कारवाईत पोलिस उपनिरीक्षक हेमंत राऊत आणि पोलिस कर्मचारी सहभागी होते. वणी पोलिसांनी अशा प्रकारे कायद्याचा वचक निर्माण करत समाजात शिस्त व भीतीचा संदेश दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.