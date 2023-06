Dhule Municipal Corporation : विजय सनेर यांच्याकडे महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तपदाची जबाबदारी

Dhule News : महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तपदाची जबाबदारी तात्पुरत्या स्वरूपात उपायुक्त विजय सनेर यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे. अत्यंत वेगवान पद्धतीने ही कार्यवाही झाल्याचे पाहायला मिळाले.

महापालिकेतील अतिरिक्त आयुक्त नितीन कापडणीस यांची नंदूरबार येथे बदली झाल्यानंतर महापालिकेतील अतिरिक्त आयुक्तपद रिक्त झाले.

प्रशासकीय कामकाजात गतिमानता येण्यासाठी उपायुक्त (आरोग्य) श्री. सनेर यांच्याकडे अतिरिक्त आयुक्तपदाचा पदभार पुढील आदेश होईपर्यंत तात्पुरत्या स्वरूपात सोपविण्यात येत आहे. (Vijay Saner was entrusted with the post of Additional Commissioner Dhule News)

आपल्या मूळ पदाचा पदभार सांभाळून अतिरिक्त आयुक्तपदाचा पदभार व जबाबदाऱ्या पार पाडाव्यात असे आयुक्त देविदास टेकाळे यांनी याबाबत काढलेल्या आदेशात नमूद केले आहे.

अतिरिक्त आयुक्तपद रिक्त झाल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी (ता.१) झालेल्या स्थायी समिती सभेत सत्ताधारी भाजपचे सदस्य हर्षकुमार रेलन यांनी श्री. सनेर यांच्याकडे अतिरिक्त आयुक्तपदाची जबाबदारी सोपवावी अशी मागणी केली होती.

सभापती किरण कुलेवार यांनीही आजच त्यांची नियुक्ती करण्याची सूचना आयुक्तांना केली होती. त्यानुसार आयुक्त टेकाळे यांनी त्याच दिवशी अर्थात १ जूनला श्री. सनेर यांच्याकडे जबाबदारी सोपविण्याचा आदेश काढला.