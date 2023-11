Dhule News : यंदा बागायती रब्बीनी आवरती बागायत..! विहिरी कूपनलिकांची पातळी खालावतेय

Dhule News : या वर्षी भीषण दुष्काळी स्थिती आहे. खरीप हंगाम पुरेशा पावसाअभावी केवळ २०-३० टक्केच आला. परतीच्या पावसानेही पाठ दाखविली. कोरडवाहू जमिनीच्या रब्बी हंगामाच्या आशाही संपल्या.

आता बागायतदार शेतकऱ्यांच्या विहिरी व कूपनलिकांची पाणी पातळी खालवत चालली आहे. पाण्याचा अंदाज घेत, रब्बीची पेरणी करीत आहेत. (water level of wells and borewells of horticultural farmers is decreasing dhule news)

गव्हापेक्षा हरभऱ्याचा पेरा वाढला आहे. ‘यंदा बागायती रब्बीनी आवरतीच बागायत’ असल्याचे बागायतदार शेतकऱ्यांनी सांगितले. धुळे तालुक्यात १९७२ च्या रब्बी हंगामाची आठवण व्हावी, अशा भीषण दुष्काळाची स्थिती निर्माण झाली आहे. बहुतेक गावांमध्ये आतापासूनच पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे.

तालुक्यातील देवभाने, सातपायरी, निमडाळे, गोंदूर, बोरीवरील पुरमेपाडा धरण आदी धरणांमध्ये मृत जलसाठा शेष आहे. या धरणांमधून सलग तीन वर्षांपासून रब्बीचा शंभर टक्के हंगाम फुलत होता. आता ही धरणे गावांना पाणीपुरवठाही करू शकत नाहीत एवढा अल्प साठा शिल्लक आहे.

तालुक्यातील बारमाही चालणाऱ्या विहिरी आणि कूपनलिकांची पातळी खोलवर झाली आहे. या पातळीत दररोजच फरक आढळून येत आहे. गव्हासाठी अधिक पाण्याची गरज असते. त्या तुलनेत हरभऱ्यासाठी अधिकच्या पाण्याची आवश्यकता नसते. हरभरा पेरण्यावर अधिक भर दिला जात आहे. इतर बागायती पिके कमी झाली आहेत. आतापासूनच ६० टक्के बागायत कमी झाली आहे.

''भीषण दुष्काळी स्थिती आहे. शासनाने अद्यापही दुष्काळग्रस्तांसाठी भरीव मदत घोषित केलेली नाही. लोकप्रतिनिधीही शेतकऱ्यांसाठी पाहिजे तेवढा पाठपुरावा करीत नाहीत, ही शोकांतिका आहे.''-आत्माराम पाटील, माजी जिल्हाध्यक्ष, शेतकरी संघटना, धुळे