Vaccination Drive : लाळ खुरकूत रोगप्रतिबंधक लसीकरण करण्याचे आवाहन

धुळे : केंद्र सरकारच्या सहकार्याने देशात लाळ खुरकूत लसीकरण (vaccination) फेरी राबविली जात आहे. (With help of central government salivary gland vaccination round for animal is being implemented in country dhule news)

सध्या फेरी तीनअंतर्गत सुमारे चार लाख लसमात्रा प्राप्त असून, जिल्ह्यातील पशुपालकांनी आपल्याकडील सर्व गायी, म्हशी, बैल, रेडे, तीन महिन्यांवरील वासरे/पारडे यांना लसीकरण करून घ्यावे, असे आवाहन जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त डॉ. रमेश शिंदे यांनी केले.

जिल्ह्यातील गो/म्हैसवर्गीय पशुधनाचे विषाणूजन्य लाळ खुरकूत रोगप्रतिबंधक लसीकरणासाठी लसमात्रा पशुवैद्यकीय संस्थास्तरावर वाटप करण्यात आल्या आहेत. हा आजार पशूंसाठी मोठ्या प्रमाणात हानी पोचवितो.

तोंडात/पायात जखमा, ताप, गर्भपात, लहान वासरात मरतूक, उत्पादनात प्रचंड घट आदी परिणामदृश स्वरूपात आजार दिसतो. त्यामुळे पशू व पर्यायाने पशुपालकांचे मोठे नुकसान होते. लसीकरण थंड वेळेत करणे फायदेशीर असल्याने सर्व पशुपालकांनी यासाठी सजग राहून लसीकरण करून घ्यावे.

लाळ खुरकूत या घातक पशू आजारापासून लसीकरणाने प्रतिबंध करण्यासाठी पशुपालकांनी नजीकच्या शासकीय पशुवैद्यकीय दवाखान्यात संपर्क करून आपल्या पशूंना या आजारापासून मुक्त ठेवावे, असेही डॉ. शिंदे यांनी कळविले आहे.