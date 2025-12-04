Jalgaon Crime : इन्स्टाग्राम' रीलवरील शिवीगाळ जीवावर बेतली; जळगावात १८ वर्षीय तरुणाची पाळत ठेवून हत्या, सात जणांविरुद्ध खुनाचा गुन्हा

जळगाव/यावल: ‘इन्स्टाग्राम’वर शिवीगाळ करणारा रील बनविल्याच्या वादातून यावल-शेळगाव बॅरेज रस्त्यावर एका १८ वर्षीय युवकाला पाळत ठेवून अडविण्यात आले. सात ते आठ संशयितांच्या बेदम मारहाणीनंतर मरणासन्न अवस्थेत तरुणाला सोडून मारेकऱ्यांनी पळ काढला. ही घटना मंगळवारी (ता. २) सायंकाळी सातच्या सुमारास घडली. जखमी तरुणावर शर्तीचे उपचार सुरू असताना, जळगाव जिल्हा रुग्णालयात त्याचा मृत्यू झाला. तुषार चंद्रकांत तायडे (वय १९, रा. समतानगर, जळगाव) असे मृत युवकाचे नाव आहे..येथील समतानगरमधील रहिवासी तुषार चंद्रकांत तायडे व त्याच्या मित्राने काही दिवसांपूर्वी ‘इन्स्टाग्राम’वर शिवीगाळ करणारा रिल बनविला होता. त्याचा राग मनात संशयित राहुल सोनवणे, विक्रम सोनवणे (दोघेही रा. जळगाव) आणि त्यांच्यासोबत असलेले इतर सहा ते सात अनोळखी संशयितांनी मिळून तुषारवर हल्ला केला. तुषार तायडे परसाडे (ता. यावल) येथील नातेवाइकाच्या अंत्यविधीवरून मित्राच्या दुचाकीवरून जळगावकडे परतत असताना, यावल- बोरावल मार्गावरील पाटाजवळ त्याला अडविले. .संशयितांनी तुषारला लाथाबुक्क्यांसह लाकडी दांड्यांनी मारहाण केली. ग्रामस्थाच्या मदतीने जखमी तुषारला तातडीने ग्रामीण रुग्णालय व तेथून जळगाव जिल्हा रुग्णालयात हलविण्यात आले. मात्र, मध्यरात्री उपचार सुरू असताना, त्याचा मृत्यू झाला. याबाबत तुषारचे वडील चंद्रकांत तायडे यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून यावल पोलिस ठाण्यात संशयित राहुल शांताराम सोनवणे, विक्रम पंडितराव सोनवणे आणि अनोळखी संशयितांविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल झाला आहे. पोलिस निरीक्षक रंगनाथ धारबडे तपास करीत आहेत..नातलगांचा रास्ता रोकोजळगाव शहरातील समतानगर परिसरात तुषार तायडे कुटुंबीयांसह वास्तव्यास होता. काही महिन्यांपूर्वी त्याचा संशयितांशी वाद झाले होते. त्यातूनच पाळत ठेवत तुषारचा खून केल्याची माहिती कुटुंबीयांनी पोलिसांना दिली. तुषार तायडेला रुग्णालयात नेल्यावर त्याने वडील चंद्रकांत तायडे यांना फोन करून घडला प्रकार व मारहाण करणाऱ्यांची नावे सांगितली. घटना कळताच त्याच्या वडिलांसह नातेवाइकांनी धाव घेतली. मारहाणीत तुषारच्या दोन्ही पायांना गंभीर दुखापत झाली होती. मुलाची अवस्था पाहून वडिलांनी हंबरडा फोडत आक्रोश केला..Supreme Court : एखाद्या महिलेला न विचारता तिचा फोटो काढणे गुन्हा नाही, पण केव्हा? सुप्रीम कोर्टाने दिला महत्त्वाचा निकाल.पाच संशयित ताब्यातयावल पोलिसांत दाखल खुनाच्या गुन्ह्यात निरीक्षक राहुल गायकवाड, निरीक्षक रंगनाथ धारबळे यांच्या संयुक्त पथकाने विक्रम पंडितराव सोनवणे (वय ४६), अविनाश सुकलाल सोनवणे (वय २०), विजय रूपचंद सोनवणे (वय २४, सर्व रा. सुजदे, ता. जळगाव), कल्पेश नीलेश इंगळे (वय १९ रा. असोदा), नीलेश पंडित कोळी (वय २४, रा. बोरनारे, ता जळगाव) यांना ताब्यात घेतले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.