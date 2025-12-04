उत्तर महाराष्ट्र

Jalgaon Crime : इन्स्टाग्राम' रीलवरील शिवीगाळ जीवावर बेतली; जळगावात १८ वर्षीय तरुणाची पाळत ठेवून हत्या, सात जणांविरुद्ध खुनाचा गुन्हा

18-Year-Old Killed in Yawal Over Instagram Reel : 'इन्स्टाग्राम'वरील रीलच्या वादातून जळगाव जिल्ह्यातील यावल-शेळगाव रस्त्यावर तुषार चंद्रकांत तायडे (वय १९) या युवकाची निर्घृण हत्या करण्यात आली. या घटनेमुळे समतानगर येथील नातेवाइकांनी संताप व्यक्त करत रास्ता रोको केला, तर पोलिसांनी तातडीने पाच संशयितांना ताब्यात घेतले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव/यावल: ‘इन्स्टाग्राम’वर शिवीगाळ करणारा रील बनविल्याच्या वादातून यावल-शेळगाव बॅरेज रस्त्यावर एका १८ वर्षीय युवकाला पाळत ठेवून अडविण्यात आले. सात ते आठ संशयितांच्या बेदम मारहाणीनंतर मरणासन्न अवस्थेत तरुणाला सोडून मारेकऱ्यांनी पळ काढला. ही घटना मंगळवारी (ता. २) सायंकाळी सातच्या सुमारास घडली. जखमी तरुणावर शर्तीचे उपचार सुरू असताना, जळगाव जिल्‍हा रुग्णालयात त्याचा मृत्यू झाला. तुषार चंद्रकांत तायडे (वय १९, रा. समतानगर, जळगाव) असे मृत युवकाचे नाव आहे.

