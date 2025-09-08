Crime News : यावलमध्ये सहावर्षीय मुलाचा अपहरण करून निर्घृण खून

यावल: येथील बाबूजीपुरा भागातील सहावर्षीय बालकास शेजारीच राहणाऱ्या २२ वर्षीय तरुणाने शुक्रवारी (ता. ५) सायंकाळी सातच्या सुमारास फूस लावून पळवून नेले व त्याचा स्वत:च्या घरातील वरच्या माळ्यावर निर्घृण खून केला. त्यानंतर मृतदेह अर्धवट जाळून टाकला. दरम्यान, पोलिसांकडून बालकाचा शोध सुरू असताना, शनिवारी (ता. ६) सकाळी साडेअकराच्या सुमारास ही घटना उघडकीस आली. .घटनेचे वृत्त कळताच नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेऊन संशयितास जमावाच्या ताब्यात देण्याची मागणी केली. त्यामुळे पोलिस निरीक्षक धारबळे यांनी दंगानियंत्रण पथकास पाचारण केले. घटनास्थळी अप्पर पोलिस अधीक्षक अशोक नखाते, फैजपूरचे उपअधीक्षक अनिल बडगुजर यांनी तातडीने भेट दिली. संशयित शेख शाहीद शेख बिस्मिल्ला (वय २२) यास पोलिसांनी अटक केली..मुस्लिम बांधवांचा ईद मिलान्नुदुबी सणाचा शुक्रवारी आनंदोत्सव सुरू होता. सर्व मुस्लिम बांधवांनी वस्त्यांमधून रोषणाई केली होती. सायंकाळी सातच्या सुमारास येथील बाबूजीपुरा भागातील एका सहावर्षीय बालकाचे शेजारीच राहत असलेला शेख शाहीद शेख बिस्मिल्ला याने फूस लावून अपहरण केले. कुटुंब, शेजारी व नातेवाइकांनी बालकाचा रात्रभर शोध घेतला. मात्र, तो कोठेही आढळून आला नाही. शनिवारी सकाळपासून शोध सुरू असताना, संशयित शेख शाहीद याच्या घराच्या वरच्या माळ्यावर अर्धवट जळालेल्या अवस्थेत बालकाचा मृतदेह आढळला..याबाबत माहिती मिळताच नागरिकांनी घटनास्थळी गर्दी केली. अप्पर पोलिस अधीक्षक अशोक नखाते यांनी घटनास्थळी भेट दिली. कडक कारवाई करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. येथील ग्रामीण रुग्णालयात शवविच्छेदन झाले. रुग्णालयातही नातेवाईक व नागरिकांची गर्दी झाली होती. बालकाच्या आजोबांच्या फिर्यादीवरून येथील पोलिस ठाण्यात बालकाचे अपहरण व निर्घृण खून करणाऱ्या शेख शाहीद शेख बिस्मिल्ला याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला असून, त्याला अटक केली आहे. शासकीय रुग्णालयातून बालकाचा मृतदेह कुटुंबीयांच्या ताब्यात दिल्यावर शोकाकुल वातावरणात सायंकाळी अंत्यसंस्कार करण्यात आले..Chalisgaon News : चाळीसगावात १६ वर्षीय मुलाची सुटका; ‘सर्च वॉरंट’मुळे राज्यात पहिल्यांदाच नवीन कायद्याचा वापर.यावल येथे आज मूक मोर्चायेथील मुस्लिम समाज पंच कमिटी, भाजपचे माजी तालुकाध्यक्ष उमेश फेगडे व कार्यकर्त्यांनी अप्पर अधीक्षक अशोक नखाते यांची भेट घेऊन कडक कारवाईची मागणी केली; तर माजी नगराध्यक्ष अतुल पाटील यांनी कुटुंबीयांची सांत्वनपर भेट घेऊन कडक कारवाईच्या मागणीसह खटला जलदगती न्यायालयात चालविण्याची मागणी केली. या मागणीसाठी श्री. पाटील यांनी सोमवारी (ता. ८) सकाळी अकराला बाबूजीपुरा ते तहसील कार्यालयापर्यंत मूक मोर्चा आयोजित केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.