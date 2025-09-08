उत्तर महाराष्ट्र

Crime News : यावलमध्ये सहावर्षीय मुलाचा अपहरण करून निर्घृण खून

Silent Protest Planned in Yawal Over Recent Child Murder Incident : यावल शहरात एका सहा वर्षांच्या बालकाचे अपहरण करून त्याचा निर्घृण खून करण्यात आल्याची घटना उघडकीस आली. या घटनेने शहरात शोक आणि संतापाचे वातावरण असून, दोषीवर कठोर कारवाईची मागणी होत आहे.
Crime

Crime

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

यावल: येथील बाबूजीपुरा भागातील सहावर्षीय बालकास शेजारीच राहणाऱ्या २२ वर्षीय तरुणाने शुक्रवारी (ता. ५) सायंकाळी सातच्या सुमारास फूस लावून पळवून नेले व त्याचा स्वत:च्या घरातील वरच्या माळ्यावर निर्घृण खून केला. त्यानंतर मृतदेह अर्धवट जाळून टाकला. दरम्यान, पोलिसांकडून बालकाचा शोध सुरू असताना, शनिवारी (ता. ६) सकाळी साडेअकराच्या सुमारास ही घटना उघडकीस आली.

Loading content, please wait...
Jalgaon
police
crime
murder
maharashtra
Crime News
murder case
police investigation
uttar maharashtra

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com