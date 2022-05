By

नंदुरबारमधल्या एका महाविद्यालयीन तरुणीने तापी नदीच्या पुलावरून उडी मारून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र नदीतल्या मच्छिमारांच्या सतर्कतेमुळे तिचे प्राण वाचले आहेत. ही मुलगी आता सुखरूप असून तिची ओळखही पटली आहे.

ही युवती घरातून बसने निघाली. त्यानंतर निझर तालुक्यातल्या वेलदा टाकीजवळ ती उतरली आणि तिथून चालत कुकरमुंडा इथल्या तापी नदीच्या पुलावर गेली. तिथून ५०-६० फुटांवरून तिने खाली उडी मारली. त्यानंतर ही मुलगी बुडत असल्याचं आजूबाजूच्या लोकांच्या लक्षात आलं. त्यांनी आरडाओरडा करण्यास सुरुवात केली. (Suicide attempt by the girl, facing fear of Examination)

त्यानंतर नदीत मासेमारी करणाऱ्या तरुणांनी तिला वाचवण्यासाठी जलद गतीने मुलीच्या दिशेने आपली बोट नेली. पण वाऱ्याचा वेग अधिक असल्याने या बचावकार्यात अडथळा येत होता. अखेर अनेक खटपटीनंतर मच्छिमारांना या तरुणीला वाचवण्यात यश आलं. त्यांनी बोटीवर टाकून तिला किनाऱ्याशी आणलं आणि त्यानंतर रुग्णवाहिकेतून रुग्णालयात दाखल केलं.

कोण होती ही युवती?

अक्कलकुवा तालुक्यातल्या गंगापूर गावात ही युवती राहत आहे. पार्वती रवींद्र पाडवी असं तिचं नाव असून ती बीएच्या दुसऱ्या वर्षात शिकत आहे. तिची १५ जूनला परीक्षा आहे. पण परीक्षेचा अभ्यास न झाल्याने, नापास होण्याच्या भीतीने तिने आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केल्याची माहिती मिळत आहे.