Dhule Crime News : वाद सोडविण्यास गेलेल्या तरुणास बेदम मारहाण

Dhule News : मित्राचा वाद सोडविण्यासाठी गेलेल्या तरुणाला तिघांनी बेदम मारहाण करून जखमी केल्याची घटना सडगाव (ता. धुळे) शिवारात घडली. या प्रकरणी तिघांवर गुन्हा दाखल झाला.

असाराम दयाराम मोरे (वय २०, रा. सडगाव) असे जखमी मारहाणीत तरुणाचे नाव आहे. याबाबत त्याने धुळे तालुका पोलिसांत फिर्याद दिली. (young man who went to settle dispute was brutally beaten Dhule News)

त्यानुसार ३१ मेस रात्री बाराच्या सुमारास गावातील उंबर भिलाटीजवळील हडोला भागात संजय ईश्‍वर न्याहदे, शत्रुघ्न धर्मा शिंदे व विजय वसंत शिंदे सर्व (रा. सडगाव) यांचे बबलू ऊर्फ प्रवीण संतोष शिंदे याच्यासोबत भांडण सुरू होते.

ते सोडविण्यासाठी आसाराम गेला असता त्यास तिघांनी शिवीगाळ करत दगडाने डोक्यावर मारले, तर शत्रुघ्न व विजय या दोघांनी आसारामला पकडून संजयने पोटात हाताबुक्क्यांनी मारहाण करत जबर जखमी केले.

तसेच ठार करण्याचीही धमकी दिली. या प्रकरणी मारहाण करणाऱ्या तिघांवर धुळे तालुका पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलिस उपनिरीक्षक महादेव गुट्टे तपास करत आहेत.

