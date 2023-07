Nandurbar Crime : वडिलोपार्जित शेताच्या बांधावर असलेले सागाचे झाड सामुदायिक असून, त्याच्या हिस्से वाटणीच्या वादातून सख्ख्या लहान भावानेच मोठ्या भावावर धारदार कोयत्याने मानेवर व पाठीवर वार करून जागीच ठार केले.

इतरांनी सोडविण्यासाठी गेलेल्यांनाही मारहाण करून ठार करण्याचा प्रयत्न केला. त्यात दोन जण जखमी झाले. याबाबत धडगाव पोलिस ठाण्यात ११ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. धडगाव तालुक्यातील कमोद बुद्रुक येथे ही घटना घडली. (younger killed his elder brother due to dispute over share of tree on farm Nandurbar Crime)

कमोद बुद्रुक (ता. धडगाव) येथे रमेश दादला पावरा (वय ५०) व थिक्या दादला पावरा (४१) या दोघा भावांचे वडिलोपार्जित शेतीतून दोन हिस्से पाडण्यात आले आहे. त्यानुसार दोन्ही हिश्‍शांच्या शेताच्या बांधावर सागवान झाड आहे.

या झाडाच्या हिस्से वाटणीवरून दोन्ही भावंडे व त्यांच्या कुटुंबीयांमध्ये शेतातच वाद झाला. त्यानंतर घरी आले. मात्र रात्री आठच्या सुमारास पुन्हा दोघा भावांमध्ये वाद सुरू झाला. या वादात थिक्या पावरा या लहान भावाने व त्याची मुले, पत्नी आणि नातेवाईक यांनी रमेश पावरा यांच्या घरावर हल्ला केला.

या हल्ल्यात थिक्या पावरा याने त्याच्याकडे असलेल्या धारदार कोयत्याने रमेशच्या मानेवर वार केला. त्यानंतर त्याच्या पाठीवर आणि पायावर जोरदार वार केले. त्यात रमेश पावरा गंभीर जखमी होऊन जमिनीवर पडले.

त्यातच त्यांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर रमेश पावरा यांचा मुलगा दिनेश रमेश पावरा (३६) व नातू अंकेश दिनेश पावरा (१०) यांनी रमेश पावरा यांना थिक्या पावरा याच्या तावडीतून सोडविण्यासाठी धाव घेतली असता थिक्या पावरा याच्या मुलांनी व पत्नीने त्या दोघांवरही काठीने व सळईने वार करून त्यांनाही गंभीर जखमी केले.

घटनेत रमेश पावरा यांचा मृत्यू झाल्याचे लक्षात येताच थिक्या पावरा व त्याच्या कुटुंबीयांनी पोबारा केला आहे.

याबाबत दिनेश रमेश पावरा यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून धडगाव पोलिस ठाण्यात थिक्या दादला पावरा, सुनील थिक्या पावरा, सायलीबाई थिक्या पावरा, गण्या पाडक्या पावरा, दादला पाडक्या पावरा, गिलदार पाडक्या पावरा, खेमा गण्या पावरा, गुलाब गण्या पावरा, रोहिदास दादला पावरा, खेत्र्या उताऱ्या पावरा, रामदास गिलदारा पावरा यांच्याविरुद्ध खुनासह दोघांना ठार करण्याचा प्रयत्न केल्या प्रकरणी गुन्हा नोंदविण्यात आला.