By

धुळे : बेपत्ता भावाचा ठावठिकाणा माहीत असूनही नातेवाइकांना माहिती न देता संशयित तिघांनी मित्राचेच अपहरण केले.

त्याला बळजबरीने राजस्थानला नेत असताना माहिती मिळाल्यावर धुळे तालुका पोलिस ठाण्याच्या पथकाने झेलम एक्स्प्रेसमधून अपहरण झालेल्या तरुणाची सुटका केली. या प्रकरणी संशयित तिघांना अटक झाली असून, त्यांची पोलिस कोठडीत रवानगी झाली आहे. (Youth Save from Train police performance Three in custody Dhule News)

भुरसिंग रमेशचंद्र जोगी (वय २१, रा. दौसा, राजस्थान) महामार्गावर केबल टाकण्याच्या कामासाठी येथे आला होता. त्याच्यासोबत हरिसिंग किशोरराम जोगी (३२, रा. केतकी नांगल, जि. अलवर) व अन्य तिघे कामकाज करीत होते. या चौघांसह हरिसिंगचा भाऊ हा जळगाव येथे काम करीत होता. मात्र, त्या ठिकाणी काहीतरी चोरीचे प्रकरण घडले.

त्या दिवसापासून हरिसिंगचा भाऊ बेपत्ता आहे. त्याच्या नातेवाइकांनी शोध घेऊनही तो आढळला नाही. त्याची माहिती भुरसिंगला असताना तो ती लपवत असल्याच्या संशयावरून हरिसिंगसह तिघांनी भुरसिंगचे १८ नोव्हेंबरला येथील महिंदळे शिवारातील एसआरपी कॅम्पजवळून कारद्वारे अपहरण केले. ही माहिती शरीफ मुन्शीराम यांनी तालुका पोलिसांना दिली होती.

पोलिसांनी भुरसिंगच्या मोबाईलचे लोकेशन घेतले असता तो राजस्थानच्या दिशेने जात असल्याचे समोर आले. त्यानुसार धुळे तालुक्याचे पोलिस निरीक्षक दत्तात्रय शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक राजश्री पाटील, हवालदार के. टी. खैरनार, हवालदार राकेश मोरे, कांतिलाल शिरसाट, योगेश पाटील, नितीन दिवसे यांच्या पथकाने सोमवारी (ता. २१) मध्य प्रदेशच्या ग्वाल्हेरजवळील मुरैना रेल्वेस्थानकावर भुरसिंग जोगी आणि त्याचे अपहरण करणाऱ्या संशयित तिघांना पकडले. या प्रकरणी विजेंद्र बाबूलाल यादव (२६, रा. माचाडी, जि. अलवर), हरिसिंग किशोरराम जोगी (रा. केतकी नांगल, जि. अलवर), हैतराम पप्पूराम यादव (३०, रा. माचाडी, जि. अलवर) यांना अटक झाली.