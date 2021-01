प्रत्येकवेळी माझ्या नोकरीवर प्रश्न का उपस्थित का करता?, अमृता फडणवीस भडकल्या

मुंबई : विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस नेहमी कोणत्या ना कोणत्या कारणामुळे चर्चेत असतात. आता त्या एका ट्विटमुळे चर्चेत आल्या आहेत. एका युजरने अमृता फडणवीस यांच्या राज्य सरकारने अ‌ॅक्सिस बँकेचा फायदा करून दिला, असा आरोप केला होता. त्याला अमृता फडणवीसांनी उत्तर दिले आहे. तुम्ही प्रत्येकवेळी माझ्या नोकरीवर प्रश्न का उपस्थित करता? असा सवाल अमृता यांनी युजरला विचारला आहे.

Why does every argument lead to my 18 years job with Axis Bank & Police salary accounts with the bank ? Have you ever asked @CPMumbaiPolice or other senior Police officials - since how many years they are having salary accounts with Axis Bank (erstwhile UTI Bank ) ? https://t.co/HhszI8jBNZ

— AMRUTA FADNAVIS (@fadnavis_amruta) January 26, 2021