कुत्रा चावल्यानंतर आले `हे` सत्य उघडकीस...वाचा

नागपूर : "कुत्र्यांची नसबंदी'ची मोहीम थंडावल्यामुळे मोकाट कुत्र्यांचा हैदास वाढला आहे. मेयो-मेडिकलमध्ये दरदिवसाला कुत्रा चावल्याचे दहा ते पंधरा रुग्ण येतात. कुत्रा चावल्यानंतर शहरात महापालिकेच्या सहा दवाखान्यांमध्ये मोफत प्रतिबंधक लस टोचण्याच्या उपक्रमाला थांबा लागला आहे. नागपुरात बहरले सोनू सूदचे प्रेम; शंकरनगरातील ब्रेड पकोडा व कटिंग चहाचा होता दिवाना मंगळवारी कुत्रा चावल्यानंतर हा विद्यार्थी महालमधील महापालिकेच्या दवाखान्यात अँटीरेबीज लस टोचून घेण्यासाठी गेला. लस नसल्याचे सांगत त्याला परत पाठवले. ही बाब उघडकीस आल्यानंतर पालिकेत विचारणा केल्यानंतर सत्य उघडकीस आले. पालिकेत अँटीरेबिज लसीचा तुटवडा आहे. एकही लस नसल्याची माहिती पुढे आली. ऋषभ आवळे असे विद्यार्थ्याचे नाव आहे. लकडगंज परिसरात तो राहातो. मंगळवारी काही कामानिमित्त लकडगंज पोलिस ठाण्याच्या समोरून जात होता. येथे काही मोकाट कुत्रे त्याच्यामागे धावले. एका कुत्र्याने चावा घेतला. घाबरलेला ऋषभ महापालिकेच्या महाल येथील प्रभाकर दटके रुग्णालयात अँटीरॅबीज लस टोचून घेण्यासाठी गेला. लस नसल्याचे त्याला सांगण्यात आल्याने त्याने डॉक्‍टरांसह पालिकेच्या वरिष्ठ डॉक्‍टरांशी संपर्क केला असता, त्याला दोन ते तीन महिन्यांपासून लस नसल्याचे सांगण्यात आले. शेवटी या मुलाने बुधवारी स्वतंत्र लस खरेदी करून तज्ज्ञ डॉक्‍टरांकडून टोचण्याचे निश्‍चित केले. या विषयावर पालिकेच्या आरोग्य विभागातील एका अधिकाऱ्याशी मोबाईलवर संपर्क साधला असता, त्यांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर लस नसल्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिला. सोबत या लस खरेदीबाबतची फाइल वित्त विभागाकडे असून, लवकरच लसी उपलब्ध होणार असल्याचा दावा केला. महापालिकेत असलेला "अँटीरेबीज इम्युनोग्लोबुलिन' लसीचा साठा संपला आहे. एका विद्यार्थ्याला याचा फटका बसला. कुत्र्याने चावा घेतल्यानंतर पालिकेच्या दवाखान्यात लस मिळेल यासाठी भटकंती केली. अखेर धनुर्वाताची लस टोचून घरी आला. कोरोनामुळे गरीब आर्थिक अडचणीत आहेत. श्वानदंशाचे इंजेक्‍शन महाग आहे. गरिबांनी कसे खरेदी करायचे? महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने लस उपलब्ध करून द्यावी.

-सुबोध चहांदे, सामाजिक कार्यकर्ता. नागपूर.

