गुड न्यूज : शाळेच्या पहिल्याच दिवशी मिळतील पुस्तके

नागपूर : जिल्हा परिषद, नगर परिषद व खासगी अनुदानित शाळांतील विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या पुस्तकांची जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाकडून बालभारतीकडे ऑनलाइन नोंदणी करण्यात आली आहे. शिक्षण विभागाकडून इयत्ता पहिली ते आठवीच्या 1 लाख 59 हजार 881 विद्यार्थ्यांची ऑनलाइन नोंदणी करण्यात आली. लॉकडाउन उघडताच तालुकास्तरावर पुस्तकांचा पुरवठा होणार असून, विद्यार्थ्यांना शाळेच्या पहिल्याच दिवशी पुस्तके उपलब्ध होणार आहेत. केंद्र शासनाच्या समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना मोफत पुस्तके देण्याचे धोरण आहे. त्यानुसार जि. प.च्या शाळांनी बालभारतीच्या वेबसाईटला भेट देऊन पटसंख्येनुसार ही नोंदणी करावयाची होती. नागपूर जिल्हा परिषद, नगर परिषद, शासकीय, खासगी अनुदानित शाळांमधील विद्यार्थ्यांची पटसंख्या मागविण्यात आली. तालुकास्तरावरुन ऑनलाइन पद्धतीने वर्ष 2018-2019च्या युडायसनुसार वर्ग, विषय, विद्यार्थीनिहाय नोंदणी करण्यात आली. शाळा भरलेल्या यूडीआयएसई डाटानुसार इयत्ता पहिली ते पाचवीपर्यंत 89370 विद्यार्थी, सहावी ते आठवीपर्यंत 70 हजार 311 अशा एकूण 1 लाख 59 हजार 881 विद्यार्थ्यांची ऑनलाइन नोंदणी करण्यात आली. हेही वाचा : भाऊ आला बहिणीला भेटायला अन्‌ रात्री घडली ही घटना जि. प. माध्यमिक शिक्षण विभाग नववी ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांनाही मोफत पुस्तके उपलब्ध करून देणार आहे. पुस्तके लवकरात लवकर मिळावीत, यासाठी जिल्हास्तरातून ब्लॉकस्तरावर ही पुस्तके रवाना होतील. तेथून ती शाळांनी प्राप्त करावयाची आहे. कुठलाही विद्यार्थी पुस्तकापासून वंचित राहणार नाही.

विशेष म्हणजे, राज्यस्तरावरून बालभारतीकडे पुस्तके तयार असल्याचे सांगण्यात येते. यासोबतच राज्य स्तरावरूनच पुरवठाधारकही मंजूर झाला आहे.

