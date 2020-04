हे तर मृत्यूला आमंत्रणच! कोरोनाग्रस्ताच्या मृत्यूनंतरही नागपुरातील "त्या' भागात नागरिक रस्त्यावर 

नागपूर : कोरोनाग्रस्ताच्या मृत्यूनंतर महापालिकेने सील केलेल्या सतरंजीपुरा येथील बडी मशीद परिसरात नागरिक बिनधास्त फिरत असून प्रशासन आणि पोलिसांपुढे त्यांनी आव्हान उभे केले आहे. या परिसरात कोरोना पॉझिटिव्ह वाढत असतानाही नागरिकांची बेफिकिरी शहरावर कोरोनाचे संकट आणखी तीव्र करण्यास हातभार लावत असल्याचे दिसून येत आहे. दरम्यान, आज मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सतरंजीपुरा झोनमधील आणखी काही परिसर सील केला आहे. नागरिक रस्त्यांवर टूथब्रश करताना दिसून आले कोरोनाग्रस्ताच्या मृत्यूमुळे नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी सतरंजीपुरा झोनमधील बडी मशीद परिसर महापालिकेने सील केला. या परिसरातून कुणालाही बाहेर जाता येणार नाही तसेच या परिसरात प्रवेशावरही प्रतिबंध लावण्यात आला आहे. बडी मशीद, सतरंजीपुरा प्रभाग 21 या भागातील निश्‍चित केलेल्या प्रतिबंधित क्षेत्रातील उत्तर-पूर्वेस शासकीय मागासवर्गीय मुलींचे वसतिगृह, दक्षिण-पूर्वेस रचना कॉम्प्लेक्‍स, दक्षिण-पश्‍चिमेस जुने मोटार स्टॅंड चौक, उत्तर-पश्‍चिमेस मारवाडी चौक टी-पॉईंट असून या भागात येणारे व जाणारे सर्व मार्ग बंद करण्यात आले आहेत. केवळ अत्यावश्‍यक सेवा देणारे शासकीय व निमशासकीय सेवेतील अधिकारी आणि कर्मचारी, आवश्‍यक तातडीची सेवा तसेच अंत्यविधी, डॉक्‍टर, नर्स, औषध विक्री दुकानदार, पॅथॉलॉजिस्ट, रुग्णवाहिका इत्यादी तसेच पोलिस विभागातर्फे पासधारक असलेल्या जीवनावश्‍यक वस्तूंचा पुरवठा करणाऱ्यांना या बंदमधून वगळण्यात आले. परंतु या परिसरात आज सकाळी फेरफटका मारला असता नागरिक रस्त्यांवर टूथब्रश आदी करताना दिसून आले. एवढेच नव्हे तर या परिसरात मोठी वर्दळही आढळून आली. अवश्य वाचा- हम होंगे कामयाब! या विद्यापीठाने कोरोनाशी लढण्यासाठी उचलले असे पाऊल! कोरोना प्रादुर्भाव आणखी वाढण्याची शक्‍यता एकीकडे नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी प्रशासन दररोज उपाययोजना करीत आहेत. मात्र, या परिसरातील नागरिकांनी आपल्या बेफिकीर वागण्यामुळे प्रशासनापुढे आव्हान उभे केले आहे. याशिवाय बडी मशीद परिसर दाटीवाटीचे क्षेत्र आहे. या परिसरात लहान अरुंद रस्ते असून नागरिक रस्त्यावर आल्यास मोठी वर्दळ दिसून येत आहे. प्रशासनाने केलेल्या सुरक्षेच्या उपायाला येथे पायदळी तुडविले जात आहे. त्यामुळे कोरोना प्रादुर्भाव या परिसरात आणखी वाढण्याची शक्‍यता असून काही लोकांत भीतीचे वातावरण आहे. सतरंजीपुरा झोनमधील सील क्षेत्रात वाढ सतरंजीपुरा झोनअंतर्गत येणाऱ्या प्रभाग क्र. 7 मधील बहुतांश परिसर कोरोनाबाधित रुग्ण आढळल्याने त्याचा प्रादुर्भाव शहरातील इतर भागात होऊ नये म्हणून नागरिकांची सुरक्षा लक्षात घेता तो परिसर सील करण्याचे आदेश मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी आज दिले. या क्षेत्रालाच लागून आशीनगर झोनमधील प्रभाग क्रमांक 3 मधील काही भागही सील करण्यात आला. या दोन्ही प्रभागाच्या उत्तर- पश्‍चिमेस इटाभट्टी चौक रिंग रोड, उत्तरेस पिवळी नदी, वनदेवी नगर, पूर्वेस कळमना गेट क्रमांक 1, कोराडी लाईन, दक्षिण-पश्‍चिमेस कावरापेठ, शांतीनगर, रेल्वेगेट, पश्‍चिमेस कांजीहाऊस चौक, बिनाकी हा परिसर सील करण्यात आला. आमदार खोपडेंनी केली सैन्यबळाची मागणी सतरंजीपुरा परिसर दाटीवाटीचे क्षेत्र आहे. अरुंद रस्ते असून सील केल्यानंतरही नागरिक काळजी घेत नाही. तसेच महापालिकेने केलेल्या सर्वेक्षणादरम्यान या परिसरातील नागरिकांनी ताप, खोकला असल्याची नोंदणीही केली नाही. आता या परिसरात रुग्ण वाढत आहेत. प्रशासनाने केलेल्या मेहनतीवर पाणी फेरण्याचे काम येथील नागरिक करीत आहेत. बाहेरून आलेल्यांचीही माहिती देण्याचे टाळत आहेत. त्यामुळे हा परिसर सैनिकांच्या स्वाधीन करावा, अशी मागणी आमदार कृष्णा खोपडे यांनी केली आहे.

