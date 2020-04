तुकाराम मुंढे म्हणाले, लॉकडाउननंतर जेव्हा घराबाहेर पडाल तेव्हा दिसेल स्वच्छतेचे सुंदर चित्र...

नागपूर : कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर शहरात लॉकडाउन सुरू आहे. नागरिकांना घराबाहेर निघण्यास मनाई आहे. यामुळे रस्त्यांवरची वर्दळ कमी झाली आहे. नागरिकांचा समूह कुठेही पाहायला मिळत नाही. मोलमजुरी करणारेही रस्त्यावर दिसून येत नाही. अशातच महापालिकेचे आयुक्‍त तुकाराम मुंढे यांनी स्वच्छतेवर भर दिला आहे. लॉकडाउननंतर जेव्हा नागरिक घराबाहेर पडतील, तेव्हा नाला स्वच्छतेचे सुंदर चित्र त्यांना बघायला मिळेल, असा आशावाद व्यक्‍त केला आहे. शहरातील दहाही झोनमध्ये 227 नाले आहेत. यापैकी 71 नाल्यांची पोकलेनद्वारे स्वच्छता करण्यात येणार आहे. उर्वरित नाल्यांची स्वच्छता मनुष्यबळाद्वारे करण्यात येईल. यातील बहुतांश नाल्यांमध्ये गाळ आणि कचरा जमा झाला आहे. यामुळे नाल्याच्या परिसरात राहणाऱ्या नागरिकांना पावसाळ्यात धोका निर्माण होतो. मुसळधार पावसामुळे पूरपरिस्थितीही निर्माण होते. हे सर्व टाळण्यासाठी संपूर्ण नाले स्वच्छ करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. आयुक्तांनी दिलेल्या निर्देशानुसार नाल्यांच्या स्वच्छतेच्या कामालाही सुरुवात झाली आहे. क्लिक करा - भयंकरच की! देश कोरोनाशी लढत असताना त्यांनी मनोरंजनासाठी केले हे... सध्या धरमपेठ, हनुमाननगर, नेहरूनगर, गांधीबाग आणि आशीनगर या पाच झोनअंतर्गत असलेल्या 133 नाल्यांमध्ये पाच पोकलेनद्वारे स्वच्छता सुरू करण्यात आली आहे. यामध्ये दोन टन क्षमतेची एक, चार टन क्षमतेची एक, आठ टन क्षमतेच्या दोन आणि 11 टन क्षमतेची एक मशीन कार्यरत आहेत. नाला स्वच्छतेची संपूर्ण जबाबदारी झोनचे मुख्य स्वच्छता अधिकारी, वॉर्डचे स्वच्छता निरीक्षक, वॉर्डचे कनिष्ठ अभियंता आणि यंत्र अभियांत्रिकी विभागाकडे सोपविण्यात आली आहे. नाला स्वच्छतेदरम्यान निघणारा गाळ हा परिसरातील सखल भागात टाकण्यात येणार आहे. 31 मेपर्यंत संपूर्ण नाले स्वच्छ नाग, पिवळी आणि पोहरा नदीचे स्वच्छता अभियान युद्धपातळीवर सुरू आहे. या नद्यांच्या स्वच्छतेसोबतच शहरातील दहा झोनमधील 227 नाल्यांच्या स्वच्छतेचाही निर्धार महापालिकेने केला आहे. नुकतीच पाच झोनमधील 133 नाल्यांच्या स्वच्छतेला सुरुवात झाली आहे. 31 मेपर्यंत शहरातील संपूर्ण नाले स्वच्छ करण्याचा मानस आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी व्यक्त केला आहे. झोननिहाय नाले झोन नाल्यांची संख्या लक्ष्मीनगर 22 धरमपेठ 35 हनुमाननगर 14 धंतोली 14 नेहरूनगर 15 गांधीबाग 51 सतरंजीपुरा 22 लकडगंज 07 आशीनगर 18 मंगळवारी 29

