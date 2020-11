पदवीधर निवडणूक ः लक्ष्मीनगरच्या मतदाराचा पत्ता इतवारी, यादीत घोळच घोळ

नागपूर : पदवीधरची निवडणूक अवघ्या सात दिवसांवर येऊन ठेपली असताना मतदार यादीतील घोळामुळे कार्यकर्त्यांना आपल्या समर्थकांना शोधण्यासाठी चांगलीच दमछाक होत आहे. लक्ष्मीनगरचा रहिवासी असलेल्या मतदाराचा पत्ता इतवारीत दाखवण्यात आला आहे. यात महापौर तसेच भाजपचे उमेदवार संदीप जोशी आणि माजी महापौर नंदा जिचकार यांनाही इतवारीतील रहिवासी दाखवण्यात आले आहे. लक्ष्मीनगरातील मतदाराचा पत्ता इतवारी कसा दर्शविण्यात आला हा संशोधनाचा विषय आहे. यामागे काही तरी राजकारण असल्याचीही शंका व्यक्त केली जात आहे. मात्र नाइलाज असल्याने आपआपल्या समर्थकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी कार्यकर्त्यांची धावपळ सुरू आहे. मतदान यादीतील आपले नाव शोधण्यासाठी निवडणूक विभागाने एचटीटीपीएस डबल हॅश यूट्युब लिंक उपलब्ध करून दिली आहे. जाणून घ्या - वाघाचा मागोवा घेण्यासाठी वनविभागाचे पथक जंगलात घालत होते गस्त; समोरचे दृष्य पाहताच बसला धक्का

त्यानंतर नगरसेवक वा त्या भागातील प्रमुख नेत्याकडे मतदारांशी संपर्क साधण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. माहिती गोळा करताना आपल्याच भागातील मतदारांचा पत्ता दुसरीकडचा दाखविला जात असल्याने अनेक जण हैराण झाले आहेत. उमेदवाराने अर्ज भरून देताना दिलेला पत्ता बदलला कसा असा प्रश्न यामुळे निर्माण झाला आहे. सहा जिल्ह्यांतील मतदार सहा जिल्ह्यातील मतदारांपैकी नागपूर शहरात ८२ हजार ५३८ मतदार आहेत. जिल्ह्यात २० हजार मतदार आहेत. त्यात १२ हजार पश्चिम नागपूर, पूर्व नागपूर आठ हजार, मध्य नागपूर आठ हजार, उत्तर नागपूर सात हजार, दक्षिण नागपूर २१ हजार ५००, दक्षिण-पश्चिम नागपूर २३ हजार ५०० मतदार आहेत. याशिवाय गडचिरोली जिल्हा १२ हजार, चंद्रपूर ३२ हजार, गोंदिया १६ हजार, वर्धा २३ हजार आणि भंडारा जिल्ह्यात १८ हजार मतदार आहेत. ३२० केंद्रांवर होणार मतदान भारत निवडणूक आयोगाने नागपूर पदवीधर मतदारसंघांमध्ये एकूण सहा जिल्ह्यांसाठी मतदान केंद्राची अंतिम यादी जाहीर केली आहे. त्यानुसार एकूण ३२० ठिकाणी मतदानाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. आयोगाने यासंदर्भात मान्यता दिल्यानंतर जिल्हाधिकारी तथा सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकारी रवींद्र ठाकरे यांनी यासंदर्भातील आदेश निर्गमित केले आहे. कोरोना संसर्गाच्या पार्श्‍वभूमीवर होत असलेल्या नागपूर विभाग नागपूर पदवीधर मतदार संघाच्या द्विवार्षिक निवडणुकीसाठी मतदान केंद्रांची अंतिम यादी जाहीर करताना मतदारांच्या सुरक्षा व्यवस्थेकडे अधिक लक्ष देण्यात येत असल्याचे या आदेशात स्पष्ट केले आहे. कोवीड संदर्भातील सूचनांचे पालन करून हे मतदार केंद्र निश्चित करण्यात आले आहेत. नव्या यादीनुसार आता नागपूर जिल्ह्यामध्ये १६२, भंडारा जिल्ह्यांमध्ये ३१, गोंदिया जिल्ह्यामध्ये २१, वर्धा जिल्ह्यामध्ये ३५, चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये ५०, तर गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये २१ असे एकूण ३२० मतदान केंद्र असतील. संपादन : अतुल मांगे

