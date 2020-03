गुड न्युज! गुड न्युज ! गुड न्युज! कोरोनाच्या विळख्यातुन सहीसलामत

नागपूर : उपराजधानीत चार कोरोना विषाणुग्रस्त आढळल्यामुळे खळबळ उडाली होती. मात्र मेयो आणि मेडिकलमध्ये योग्य देखभाल आणि नियोजनबद्ध उपचारातून चारही रुग्ण कोरोना विषाणुच्या विळख्यातून सहीसलामत बाहेर पडत असल्याचे दिसून येत आहे. अमेरिकेतून आलेला रुग्ण लागणग्रस्त झाल्यानंतर आठ दिवसानंतर त्यांच्या दोन चाचण्या घेण्यात आल्या. या दोन्ही चाचण्या निगेटिव्ह आल्या आहेत. तर उर्वरित मेडिकलमध्ये भरती असलेल्या तिन्ही रुग्णांच्या पहिल्या चाचणीत निगेटिव्ह आल्या असल्याची माहिती पुढे आली आहे. शुक्रवारी या तीन रुग्णांचे नमूने पुन्हा एकदा तपासण्यात येतील. हे चारही रुग्ण कोरोना मुक्त होतील असा अंदाज आहे. आगामी 7 ते 17 दिवस डॉक्‍टरांच्या निरीक्षणात ते असतील.

कोरोना विषाणूने 11 मार्च रोजी उपराजधानीत दस्तक दिली. पहिल्या दिवशी एक नंतर पुन्हा एक तर तिसऱ्या दिवशी दोन असे लागोपाठ चार नागपूरचे तर तीन यवतमाळचे रुग्ण बाधित आढळले. यामुळे पहिल्या आठवड्यात लागणग्रस्तांची रांग लागली होती. मात्र लगेच नंतरच्या आठवड्याच्या मेडिकल, मेयोतील डॉक्‍टरांनी उपचारातून तसेच योग्य नियोजनातून या रुग्णाना धीर दिला. त्यांच्यावर उपचार केले. सविस्तर वाचा - किलोभर पीठ, किलोभर तांदुळ घेतले उधारीवर, कोरोनामुळे हातातोंडाची भेट कठीण नागपूर विभागातील स्थिती एकूण संशयित 188

सध्या भरती असलेल्या व्यक्ती 5

एकूण भरती केलेल्या व्यक्ती 136

आज तपासलेले नमुने 28

आजवर तपासलेल नमुने 144

पाठपुरावा सुरु असलेल्या व्यक्ती 35

आज विमानतळावर स्क्रीनिंग झालेले प्रवासी 20

विमानतळावर एकूण स्क्रीनिंग प्रवासी 1071

आज विलगीकरण केलेले प्रवासी 20

सध्या विलगीकरण कक्षात असलेले प्रवासी 34

