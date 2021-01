अखेर भोंदूबाबाची कारागृहात रवानगी, भूत काढण्याचा बहाणा करत केला होता चौघींवर बलात्कार

नागपूर : नागपुरातील १७ वर्षीय मुलीसह तिच्या आई, आजी आणि मामीवर बलात्कार करणाऱ्या दुलेवाले महाराजाला पारडी पोलिसांनी न्यायालयात उपस्थित केले. त्या भोंदूबाबाला न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. त्यांची न्यायालयीन कोठडी अंतर्गत कारागृहात रवानगी केली. धर्मेंद्र विठोबा निनावे ऊर्फ दुलेवाले (वय ५० रा. अम्बेनगर,पारडी), असे मांत्रिकाचे नाव आहे. हेही वाचा - काळोखात कुत्रासदृश्य प्राणी दिसल्यानं मारली काठी, समोर येताच वाचवा-वाचवा ओरडली पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुलीला भुतबाधा झाल्याचे सांगून चंद्रपूर येथे तिच्यासोबत नग्न पूजा करावी लागेल. पूजा न केल्यास कुटुंबातील सर्वांचाच मृत्यू होईल,अशी भीती भोंदूबाबाने पीडित १७ वर्षीय मुलीच्या आईला दाखविली. भीतीपोटी तिची आई तयार झाली. तो दोघींना घेऊन चंद्रपूर येथे गेला. चंद्रपूरमधील भक्त निवासात त्याने मुलीच्या आईसमोरच विवस्त्र करून पूजा केली. त्यानंतर तिच्यावर आईसमोरच बलात्कार केल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यानंतर भोंदूबाबाने पीडित मुलीची ६० वर्षीय आजी व ३० वर्षीय मामीवरही बलात्कार केला. चौघींवरही बलात्कार केल्यानंतर तो पीडित मुलीच्या वडिलांना एक लाख रुपयांची मागणी करून छळ करायला लागला. त्याचा छळ असह्य झाल्याने भोंदूबाबाविरूद्ध पीडित मुलीने तक्रार दिली. पोलिसांनी अत्याचारासह विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल करून मांत्रिकाला अटक केली. त्याची पोलिस कोठडी घेतली. पोलिस कोठडी संपल्याने पोलिसांनी सोमवारी त्याला न्यायालयात हजर केले. न्यायालयाने त्याला कारागृहात रवानगी केली.

