शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयात हवे कोविड सेंटर

डॉक्टर, परिचारिकांना खासगीत हलवू नये नागपूर : प्रशासनाने नागपुरातील अनेक खासगी रुग्णालयांना कोविड केअर सेंटर घोषित केले. मात्र, राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय कोविड केअर सेंटरपासून दूर आहे. येथील परिचारिकांसह इतर कर्मचाऱ्यांना खासगीसह इतर कोविड सेंटरमध्ये काम करण्यासाठी रवानगी केली आहे. यावरून या उपचार पद्धतीवर शासनाचाच विश्वास नाही का, असा प्रश्न आयुर्वेद तज्ज्ञांकडून उपस्थित केला जात आहे. त्यांच्या बोनस आयुष्याला कशाची आहे प्रतीक्षा...वाचा - मुंबईत मोठ्या प्रमाणात कोरोनाबाधित आढळून आले. यामुळे राज्य शासनाने मुंबईच्या आर. ए. पोद्दार आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज व रुग्णालयात ३८० खाटांची सोय केली आहे. तेथील डॉक्टरांसह इतर कर्मचाऱ्यांना तैनात केले. आयुर्वेद उपचारांनी अनेक असाध्य आजारांचे रुग्ण बरे होत असल्याचे आयुर्वेद क्षेत्रातील तज्ज्ञ सांगतात. त्यामुळे कोरोनावरही आयुर्वेदातून उपचार शक्य असल्याचे सांगत आयुष संचालनालयाने शासनाकडे कोरोनाबाधित रुग्णांवर आयुर्वेद पद्धतीने उपचाराला मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता. प्रस्तावात राज्यातील पाच शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयांसह इतर आयुर्वेद तज्ज्ञांचा या रुग्णांना लाभ होईल, असे सांगण्यात आले होते. परंतु, शासनाची मंजुरी मिळाली नसल्यानेच अद्याप नागपुरातील शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय व रुग्णालयात उपचाराला परवानगी मिळाली नसेल ही बाब प्रकर्षाने पुढे आली. विशेष असे की, येथे चार तास पीपीई किट घालून काम करताना विविध आजारांनी ग्रस्त असलेल्या परिचारिका, तंत्रज्ञ यांना जीवघेणा त्रास होत आहे. पुर्वी चार तास पीपीई किट घालण्याची सक्ती होती, अलिकडे सहा तास पीपीई किट घालण्याची सक्ती करण्यात येत असल्याची चर्चा सेंटरमध्ये रंगली आहे. यासंदर्भात प्रशासनाशी संपर्क साधला असता, संपर्क होऊ शकला नाही. आजारी परिचारिकांचा जीव धोक्यात

शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय व रुग्णालयात कोविड केअर सेंटर तयार करून येथील मनुष्यबळाचा याच ठिकाणी वापर करता येऊ शकतो. मात्र, प्रशासनाने येथील परिचारिका तंत्रज्ञांना वानाडोंगरीपासून तर इतर कोविड सेंटरमध्ये सेवा देण्यासाठी बाध्य केले. अनेक परिचारिकांना लहान बाळ आहेत. तर काही परिचारिकांना रक्तदाब, सिकलसेल व इतर आयुष्यभर सोबतीला असतील असे आजार आहेत, त्या आजारात कोविडचा संसर्ग झाल्यास त्यांच्या जीवाला धोका आहे. यामुळे त्यांना खासगी वैद्यकीय महाविद्यालय तसेच इतर कोविड सेंटरमध्ये हलवण्यात येऊ नये, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयात कोविड सेंटर तयार करावे. येथे सेवा देण्यास तयार असल्याचेही परिचारिका व इतरांची संमती असल्याचे दिसून आले.



Web Title: Covid Center should be set up in Government Ayurveda College