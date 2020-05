पहिल्याच दिवशी नागपुरकरांनी रिचवली 1 कोटींची दारू

नागपूर : जिल्ह्यात आजपासून दारूविक्री सुरू झाली. दारू घेण्यासाठी लोकांनी दारू दुकानात मोठी गर्दी केली होती. तर, अनेकांनी होम डिलिव्हरी करून घेतली. आज पहिल्या दिवशी एक कोटीपेक्षा जास्त किमतीची दारूविक्री झाली. सर्वाधिक विक्री ग्रामीण भागात झाली. तर 11 हजार लिटरच्या घरात दारूची होम डिलिव्हरी झाली.

कोरोनाच्या नियंत्रणाकरिता करण्यात आलेल्या लॉकडाउमुळे जीवनावश्‍यक वस्तूंचे दुकान वगळता इतर दुकाने बंद करण्यात आली. यात दारू दुकांनाचाही समावेश होता. जवळपास पावणेदोन महिन्यापासून दारू दुकाने बंद असल्याने पिणाऱ्यांची मोठी अडचण झाली. राज्य सरकारच्या सहमतीनंतरही दारू दुकाने बंद ठेवण्याचा निर्णय घेणारे महापालिका आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांच्यावर पिणाऱ्यांनी टीकेची झोड उठवली होती. अखेर आज दुकाने सुरू झाली. ग्रामीण भागात दुकानातून आणि होम डिलिव्हरीची व्यवस्था करण्यात आली होती. तर शहरी भागात फक्त होम डिलिव्हरीच होती. दुकाने सुरू होताच शौकिनांनी दारूसाठी दुकानात गर्दी केली केल्याचे पाहायला मिळाले. वाचा- धापेवाडा येथील महालक्ष्मी जिनिंगला आग शहरी भागात अडचण

शहरीभागात होम डिलिव्हरीची व्यवस्था आहे. अनेक दुकानदारांनी दुकानासमोर मोबाईल क्रमांक लिहिला. काहींनी व्हॉट्‌सऍपचा क्रमांक दिला. फोन, व्हॉट्‌सऍप केल्यावरही अनेकांना दारू मिळाली नसल्याच्या तक्रारी समोर आल्या. शहरात अद्याप संपूर्णपणे दुकाने सुरू झाली नाहीत. शहरी भागात 33 वाईन शॉप तर 18 बिअर शॉपी सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली. यंत्रणा उभी करण्यात येत असल्याने अडचण होत असल्याचे स्पष्टीकरण उत्पादन शुल्क विभागाकडून देण्यात आले.

Web Title: On first day Nagpurians drank wine over 1 crore rupees