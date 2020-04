झुंज दिली, युद्धही जिंकले... तरी 14 दिवसांचा "वनवास' 

नागपूर : तब्बल 16 दिवस या दाम्पत्याने कोरोनाशी झुंज दिली. डॉक्‍टर, परिचारिकांच्या मदतीने हे युद्ध जिंकले. ठणठणीत बरे झाले. डॉक्‍टरांनी या दाम्पत्याचे अभिनंदन केले. कोरोनाशी युद्ध जिंकल्यानंतर घरी जाण्याचा आनंद निराळाच होता. चंद्रपूरसाठी रवाना होणार तोच पुन्हा 14 दिवसांचा "वनवास' त्यांच्या नशिबी आला. कोरोनामुक्त झाल्यानंतर चंद्रपुरातील हे दाम्पत्य नागपुरातील वनामतीमध्ये विलगीकरणात आहे. मूळचे हे दाम्पत्य चंद्रपूरचे. 39 वर्षीय व्यक्ती आणि त्यांची 32 वर्षीय पत्नी इंडोनेशियातून दिल्लीमार्गे नागपुरात पोहोचले. नागपुरातून चंद्रपूरला जाणार होते. परंतु, त्यांना थेट मेडिकलमध्ये यावे लागले. त्या व्यक्तीला मेडिकलमध्ये 6 एप्रिल रोजी दाखल करण्यात आले. त्यांची चाचणी कोरोना पॉझिटिव्ह आली. यानंतर पत्नीसह संपर्कातील लोकांची तपासणी केली. 32 वर्षीय पत्नीदेखील कोरोनाबाधित आढळली. 7 एप्रिल रोजी मेडिकलच्या वॉर्डात त्यांच्या पत्नीलाही दाखल करण्यात आले. या दाम्पत्यावर उपचार सुरू झाले. इंडोनेशिया प्रवासाची पार्श्‍वभूमी असल्यामुळे यांच्याकडे अधिक लक्ष देण्यात आले होते. डॉक्‍टरांच्या यशस्वी उपचारानंतर 16 दिवसांनंतर त्यांची तिसरी चाचणी करण्यात आली. तिसऱ्या चाचणीचा अहवाल निगेटिव्ह आला. कोरोनामुक्त झाल्यामुळे या दाम्पत्याचा आनंद गगनात मावेनासा झाला. आपण बरे झालो, आता आपल्या मुक्कामी जाणार. घरी सर्व प्रतीक्षेत होते. परंतु, चंद्रपूर जिल्हाधिकाऱ्यांनी कोरोनामुक्त जिल्हा असल्यामुळे पुढील 14 दिवस या दाम्पत्याला नागपूरमध्ये ठेवा, अशी नागपूर जिल्हा प्रशासनाकडे विनंती केली. ही विनंती तत्काळ मान्य झाली आणि कोरोनाशी युद्ध जिंकणाऱ्या योद्‌ध्याचे वाहन हे वनामतीच्या दिशेने धावू लागले. अधिक वाचा : वाढदिवसाला केला दोन लाखांचा खर्च; तरीही कौतुक

येथे संसर्ग झाल्यास...

वनामती व इतर विलगीकरण कक्षातील अनेकांचे नमुने तपासणीच्या प्रतीक्षेत आहेत. या दाम्पत्याला वनामतीमध्ये विलगीकरण कक्षात ठेवण्यात आले. आणखी एखाद्या व्यक्तीच्या संसर्गात आल्यानंतर कोरोनाची बाधा होण्याची जोखीम असू शकते, असे वैद्यकीय तज्ज्ञ सांगतात. यामुळे या दाम्पत्याला वनामती येथे ठेवण्यापेक्षा थेट त्यांच्या घरी रवानगी करता आली असती. यासंदर्भात प्रशासनाशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला; परंतु होऊ शकला नाही.



