नागपूरकरांना लवकरच उद्यानांमध्ये फिरता येणार!

नागपूर : शहरात 30 जूनपर्यंत लॉकडाऊन वाढविण्यात आले. मात्र, प्रतिबंधित क्षेत्र वगळून इतर भागातील नागरिक, दुकानदार, खाजगी कार्यालयांना टप्प्या-टप्प्याने दिलासा देण्यात येत आहे. 3 जूनपासून शहरातील उद्याने सुरू होतील. आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी आज याबाबत आदेश काढले. प्रतिबंधित क्षेत्रात मात्र लॉकडाऊनचे कडक पालन केले जाणार असून तेथे कुठलीही सूट दिली जाणार नाही.

राज्य सरकारने काल, रेड झोनमधील महापालिका क्षेत्रातही काही बाबी टप्प्या-टप्प्याने सुरू करण्याचे आदेश काढले. आज आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी शहरातील दुकानदार तसेच नागरिकांना दिलासा देणारे आदेश काढले. या आदेशाची अंमलबजावणी 3 जूनपासून होणार आहे. परंतु प्रतिबंधित क्षेत्रात लॉकडाउनचे कडक पालन केले जाणार असून, तेथे सध्या कोणतीही सूट देण्यात आलेली नाही. चौथ्या लॉकडाउनमध्ये शहर रेड झोनमध्ये होते. आता पाचवे लॉकडाऊन 30 जूनपर्यंत वाढविण्यात आले असले तरी रेड झोनमधील नागपूर शहरात काही सेवा टप्प्याटप्प्याने सुरू करण्यात येणार आहेत. पहिल्या टप्प्यात 3 जूनपासून खाजगी, सरकारी मैदाने, उद्याने सुरू होणार असून नागरिकांना सकाळी 5 ते सायंकाळी 7 याकाळात आरोग्याच्या दृष्टीने सायकलिंग, जॉगिंग, रनिंग, वॉकिंगसाठी परवानगी आहे. मात्र मैदान, उद्यानांत समूहाने फिरणे, व्यायाम करण्यासारखी कुठलीच कृती करता येणार नाही. लहान मुलांसोबत पालकांनी राहणे आवश्‍यक आहे. सविस्तर वाचा - अल्पवयीन मुलीचे अपहरण करून चौघांनी पाजली दारू, पुढे काय झालं वाचा...

3 जूनपासून हे होणार सुरू उद्याने, मैदाने सकाळी 5 ते सायंकाळी 7 पर्यंत सुरू राहतील. समुहाने फिरता येणार नाही. सायकलिंग, जॉगिंग, वॉकिंग करता येणार.

प्लंबर, इलेक्‍ट्रिशयन, पेस्ट-कंट्रोल आणि इतर तांत्रिक कामांसाठी परवानगी.

गॅरेज सुरू होईल, परंतु गाडी दुरुस्त करणाऱ्याला आधी त्यासाठी पूर्वसूचना द्यावी लागेल.

अत्यावश्‍यक सेवेमध्ये येणारी सरकारी कार्यालये वगळून इतर सरकारी कार्यालयांमध्ये 15 टक्के किंवा कमीतकमी 15 कर्मचाऱ्यांसह काम सुरू करता येईल

Web Title: Gardens will be open on 3rd June