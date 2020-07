पालकमंत्र्यांनी असे घाणेरडे राजकारण करू नये, कोण म्हणाले असे...

नागपूर : आज दुपारी १२ वाजता महानगरपालिकेत झालेली बैठक पूर्वनियोजित होती. कोरोनाच्या स्थितीत शहरात लॉकडाऊन करायचे की नाही, या विषयावर या बैठकीत चर्चा होणार होती. हे सर्व माहिती असतानाही पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी हटकून आज दुपारी १२ वाजताच विभागीय आयुक्त कार्यालयात बैठक घेतली. तिथेही विषय हाच होता. एकाच विषयासाठी दोन वेगवेगळ्या बैठका आज झाल्या. यामुळे जनतेमध्ये वाईट संदेश गेला. निदान कोरोनासारख्या महामारीच्या स्थितीत तरी पालकमंत्र्यांनी घाणेरडे राजकारण करू नये, असे महापौर संदीप जोशी आज बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले. महापौर जोशी म्हणाले, आजच्या बैठकीचे पत्र आम्ही २९ तारखेलाच दिले होते. त्यानंतर पालकमंत्र्यांनी काल ३० तारखेला आजच ठीक १२ वाजता विभागीय आयुक्त कार्यालयात घेतली. या बैठकीत सर्व लोकप्रतिनिधींनी याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. पालकमंत्री डॉ. राऊत साहेब माझ्यापेक्षा वयाने, मानाने आणि पदानेही मोठे आहेत. त्यांनी मला एक वेळा जरी म्हटले असते की, ‘संदीप, मी १२ वाजता बैठक ठेवली आहे. तू दुपारी २ वाजता किंवा त्यानंतरची वेळ घे‘, तरीदेखील त्यांचा सन्मानच केला असता आणि त्यांच्याच अध्यक्षतेखाली ही बैठक घेतली असती. पण त्यांनी तसे न करता मुद्दामहून आमच्याच वेळेत बैठक घेतली. हे करुन त्यांनी काय साध्य केले माहिती नाही, पण जनतेमध्ये अतिषय वाईट संदेश गेला. शहराच्याच विषयात दोन गट असल्याचे चित्र नागपुरकरांनी पाहिले. अधिक माहितीसाठी - तिला माहीत होतं आपण मरणार; तरी नियतीला शरण न जाता मिळवले 75 टक्के; मात्र, कौतुक ऐकण्यासाठी ती आज नाही...

लॉकडाऊन नको म्हणजे नकोच ! बैठकीत लोकप्रतिनिधींनी लॉकडाऊनला विरोध केला आहे. लॉकडाऊन नको म्हणजे नकोच, स्मार्ट लॉकडाऊनही नको. प्रशासनाने लॉकडाऊन लावण्याचा निर्णय घेतल्यास जनतेसह रस्त्यावर उतरू, असा इशारा महापौर संदीप जोशी यांनी दिला. आजच्या बैठकीत खासदार कृपाल तुमाने, खासदार डॉ. विकास महात्मे, आमदार सर्वश्री नागो गाणार, मोहन मते, कृष्णा खोपडे, विकास कुंभारे, प्रा. अनिल सोले, गिरीश व्यास, उपमहापौर मनीषा कोठे, स्थायी समिती सभापती विजय झलके, सत्ता पक्ष नेते संदीप जाधव, विरोधी पक्ष नेते तानाजी वनवे, ज्येष्ठ नगरसेवक दयाशंकर तिवारी, अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी, संजय निपाने, पोलिस उपअधीक्षक श्वेता खेडेकर व इतर अधिकारी उपस्थित होते. तुकाराम मुंढे पालकमंत्र्यांच्या बैठकीला महानगरपालिकेचे आयुक्त तुकाराम मुंढे हे महापौर संदीप जोशी यांनी आयोजित केलेल्या बैठकीला आले नाही, तर पालकमंत्री नितीन राऊत यांनी घेतलेल्या बैठकीला विभागीय आयुक्त कार्यालयात गेले. ते पालकमंत्र्यांच्या बैठकीला चालले, हे आयुक्तांनी सांगितलेही नाही. त्यांनी जर सांगितले असते की, पालकमंत्र्यांची बैठक आहे. आपली बैठक एक-दीड तास उशिरा घ्या, मी उपस्थित राहील. तर तसेही करता आले असते. पण त्यांनी तसे केले नाही. ते महानगरपालिकेचे आयुक्त आहेत आणि महापालिकेच्या बैठकीला त्यांनी पाठ दाखवली. त्यामुळे बैठकीत सर्वांनी नाराजी व्यक्त केल्याचे महापौर म्हणाले. पुढची बैठक ७ आॅगस्टला कोरोनाच्या स्थितीचा आढावा नियमित घेतला गेला पाहिजे. या विषयावर बैठकीत सर्वाचे एकमत झाले. त्यामुळे पुढील शुक्रवारी, ७ आॅगस्टला दुपारी १२ वाजता याच विषयावर बैठक घेण्याचे सर्वानुमते ठरल्याचे महापौर जोशी यांनी सांगितले.

