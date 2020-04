ऊर्जामंत्री राऊतांमुळे देश काळोखात जाण्यापासून बचावला

नागपूर : पंतप्रधानांच्या आवाहनानुसार पाच तारखेला दिव्यांसह सर्व विद्युत उपकरणे बंद केल्यास काय धोके होऊ शकतात, याची माहिती ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी दिली होती. याची दखल घेऊन केंद्राने इतर उपकरणे सुरू ठेवून केवळ दिवेच बंद करण्याचा सल्ला दिल्याने मोठी समस्या दूर झाली.

सर्व विद्युत उपकरणे बंद केल्यास काय धोका होऊ शकतो, यावर ऊर्जामंत्र्यांनी वीज क्षेत्रातील तांत्रिक तज्ज्ञांशी चर्चा केली. देशभरात एकाच वेळी दिवे बंद केल्यास मल्टिस्टेट इलेक्‍ट्रिसिटी ग्रीडमध्ये बिघाड होण्याची शक्‍यता असल्याचे सर्वांच्या निदर्शनास आणून दिले. ग्रीडमध्ये बिघाड झाल्यास ट्रिपिंग्ज वाढीस कारणीभूत ठरू शकतील, ज्यामुळे हा बिघाड सामान्य स्थितीत येण्यासाठी 72 तासांपेक्षा जास्त वेळ लागू शकतो. विशेष म्हणजे, या भूमिकेला एनएलडीसी व इतर बऱ्याच राज्यांनी मान्यता दिली. महाराष्ट्राच्या या भूमिकेची दखल सोशल मीडिया व प्रिंट माध्यमांनी घेतली आणि त्यानंतर केंद्रीय पातळीवर ग्रीड स्थिरतेच्या मुद्यावर चर्चा सुरू झाली. सविस्तर वाचा~ उपराजधानीत कोरोनाचा पहिला बळी त्यानंतर केंद्रीय ऊर्जामंत्र्यांनी स्वतः डॉ. राऊत यांच्याशी संपर्क साधला आणि त्यानंतर सोशल मीडियावर तैनात विविध सूचनांचा विचार करून या प्रकारच्या सुरक्षिततेसाठी सर्व घरगुती उपकरणे बंद करण्याची किंवा अतिरिक्त उपकरणांना स्विच ऑफ न करण्याची गरज लक्षात घेऊन केंद्रीय मंत्रालयाने एक पत्र जारी केले. त्यामुळे देश काळोखात जाण्यापासून बचावला.



Web Title: If all electricity close down that day then...