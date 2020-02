गाईड व्हायचे असेल तर हे आलेच पाहिजे...आता आणखीच काहीतरी नवे!

नागपूर : ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पात आता गाइड व्हायचे असेल तर बारावी उत्तीर्ण असणे अनिवार्य आहे. तसेच हिंदी आणि मराठी भाषेसह इंग्रजीचे पुरेसे ज्ञान असणे बंधनकारक आहे. ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पात मोठ्या प्रमाणात देश-विदेशातील पर्यटक येतात. त्यामुळे त्यांचे आदरतिथ्य योग्य पद्धतीने व्हावे या उद्देशाने यासाठी हे बदल करण्यात आले आहेत. अवश्य वाचा - पोलिसांनी असा रचला सापळा, आणि टाकली धाड ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पात येणाऱ्या पर्यटकांचे चांगले स्वागत करण्याच्या दृष्टीने गाइड संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना नवीन गाइड घेण्याच्या दृष्टीने त्यांच्याकडून सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार अनेक सूचना दिल्या होत्या. त्यात मराठी आणि हिंदी या भाषेत चांगला संवाद साधण्याचे कौशल्य आणि इंग्रजीचे जुजबी ज्ञान असणे, 21 वर्षे पूर्ण असणे, वन गुन्हा नसणे आणि वन कायद्याचे उल्लंघन झालेले नसणे आदींचा समावेश होता. त्यानुसार ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या क्षेत्र संचालकांनी आदेश दिले आहेत. त्यात गाइड व जिप्सी चालक व मालकांकडून त्यांनी व त्यांच्या कुटुंबीयांकडून कोणत्याही शासकीय व वन जमिनीवर अतिक्रमण केले नसल्याचे हमीपत्र 200 रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर भरून देण्याची सक्ती केली आहे. विद्यमान गाइड आणि जिप्सी चालकांनाही आजपर्यंत हमी पत्र द्यायचे होते. अद्याप किती जणांनी हमीपत्र दिले, हे अद्याप पुढे आलेले नाही. मात्र, याला महाराष्ट्र राज्य अभयारण्य गाईड्‌स युनियनने विरोध केला आहे. हे आदेश मागे घेण्याची मागणीही केलेली आहे.

असोसिएशनचे अध्यक्ष अनिल तिवाडे म्हणाले, देशातील अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्याने जाहीर होण्यापूर्वीपासून अनेक गाईड व जिप्सी चालक व मालक हे त्यालगतच्या गावातील रहिवासी आहेत. ही गावे वन जमिनीवरच वसलेली आहेत. देशात 2006 साली आदिवासी वनाधिकार कायदा पारित केल्यानंतर गैरआदिवासीसाठी तर त्या वन नियमितीकरणाची तरतूद नाही. पण, आदिवासींचेही अनेक वनदावे प्रलंबित आहेत. गाइड व जिप्सी चालक व मालकांची भरती त्या-त्या अभयारण्य अथवा व्याघ्र प्रकल्पालगतच्या गावातून करण्यात येत असल्यानेही असे निकष लावल्यास स्थानिक गावकरी चालक व गाइडचा रोजगार गमावतील.

