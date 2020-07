आईला धमकी देऊन अल्पवयीन प्रेयसीचे भररस्त्यातून अपहरण

नागपूर : प्रेयसीच्या आईला धमकी देऊन प्रेयसीचे भर चौकातून अपहरण करण्यात आले. याप्रकरणी मुलीच्या आईच्या तक्रारीवरून डेरिंगबाज प्रियकराविरुद्ध अपहरणाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. ही घटना सोमवारी सायंकाळी इसासनी रोडवर घडली. बाका ऊर्फ आकाश सहारे (वय 22, रा. इसासनी) असे आरोपी प्रियकराचे नाव आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपी बाका सहारे हा गुन्हेगारी प्रवृत्तीचा आहे. तो घरफोडी करण्यात अव्वल असून, त्याच्यावर एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात घरफोडी, चोरीचे गुन्हे दाखल आहेत. त्याची गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी पाहता त्याचा वस्तीत दबदबा आहे. तसेच तो गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या युवकांची टोळी बनवून राहत असल्यामुळे त्याच्याविरुद्ध बोलायला कुणाची हिंमत होत नाही. गेल्या काही दिवसांपासून तो वस्तीत राहणारी 16 वर्षीय युवती स्वीटी (बदललेले नाव) हिच्या मागे लागला होता. हुंडा दिला नाही म्हणून तो पत्नीशी करायचा अनैसर्गिक कृत्य

स्वीटी मूळची उत्तरप्रदेशची असून, तिची आई चौकात फळविक्रीचा व्यवसाय करते. तिला लहान भाऊ असून वडिलांचे निधन झाले आहे. स्वीटीच्या कौटुंबिक परिस्थितीचा फायदा घेऊन बाका सहारेने तिला प्रेमाच्या जाळ्यात ओढले. आईची प्रकृती खराब असताना स्वीटी फळविक्री करीत होती. दरम्यान, बाका तिच्या दुकानावर खूप वेळपर्यंत बसून रहायचा. तिला फळविक्री करताना मदत करणे किंवा तिची अन्य युवकांकडून छेडखानी होणार नाही, याची दक्षता घेणे तसेच लहानसहान गोष्टीत तो तिला मदत करायचा. बाकाच्या अशा वागण्यामुळे स्वीटी त्याच्याकडे आकर्षित झाली. सोमवारी दुपारी चार वाजताच्या सुमारास बाका स्वीटीच्या आईच्या दुकानावर आला. "स्वीटी माझी होणारी बायको आहे... त्यामुळे तुमचा तिच्यावर काहीही हक्‍क नाही...' असे म्हणत तिच्या आईला धमकी दिली. तसेच दुकानातूनच स्वीटीचा हात पकडून तिला पळवून नेले. दुसरीकडे स्वीटीच्या आईने थेट एमआयडीसी पोलिस स्टेशन गाठले. मुलीचे अपहरण केल्याची तक्रार दिली. पोलिसांनी बाका सहारेवर अपहरणाचा गुन्हा दाखल करून त्याचा शोध सुरू केला आहे.

आईने दिली होती तंबी गेल्या काही दिवसांपासून दोघांच्या एकमेकांची भेटी वाढल्या होत्या. बाकाने स्वीटीला मोबाईल गिफ्ट दिला. तेव्हापासून दोघेही मोबाईलवर सतत बोलत रहायच्या. दोघांच्या नियमित भेटी होऊ लागल्या. बाका आणि स्वीटीच्या प्रेमप्रकरणाची चर्चा वस्तीत गाजली. त्यामुळे स्वीटीची आई तिच्यावर रागावली. तसेच हे प्रेमप्रकरण येथेच थांबवले नाही तर तुला कायमची मामाच्या गावी नेऊन ठेवीन, अशी तंबीही तिला दिली होती. आपली ताटातूट होणार या विचाराने स्वीटी घाबरली. तिने हा सर्व प्रकार बाकाला सांगितला.



Web Title: Kidnapping of girlfriend by threatening to her mother