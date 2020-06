नागपूर : आशिया खंडातील सर्वात मोठ्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील (मेडिकल) कोट्यवधी खर्चुन ट्रॉमा केअर युनिट उभारले. मात्र कोरोनाचे संकट आल्यानंतर ट्रॉमा केअरला "कोविड हॉस्पिटल'मध्ये रूपांतरित करण्यात आले. मात्र, अद्ययावत अशा देखण्या कोविड हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेत असलेल्या कोरोनाबाधितांच्या नशिबी अळ्यायुक्त जेवण येत आहे. शनिवारी 27 जून रोजी दुपारच्या जेवणात चवळीच्या शेंगा बनवल्या होत्या. या शेंगामध्ये अळ्या आढळून आल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली. मेडिकलच्या कोविड हॉस्पिटलमध्ये चिमुकल्या लेकरांपासून तर गर्भवती माता, तरुण, वृद्ध महिला उपचारासाठी दाखल करण्यात आल्या आहेत. मेडिकलमध्ये सर्व रुग्णांना चहा, ब्रेड सकाळी 8 वाजता मिळतो. मात्र अलिकडे चहा आणि ब्रेड सकाळी 11 वाजता येत असल्याची तक्रार येथील बाधितांनी केली आहे. अधिक माहितीसाठी - मोठी बातमी : युवकाचा 'फिल्मी स्टाईल'ने तलवारीने भोसकून खून

दुपारचे जेवण 12 ते 1 दरम्यान मिळावे. परंतु दुपारी 2 वाजता जेवण मिळते. अनेकांना औषधं घ्यावी लागतात. यामुळे वेळेवर नास्ता, जेवण मिळणे अपेक्षित आहे, परंतु येथील व्यवस्थापनाकडून दुर्लक्ष आहे. येथे उपचार घेत असलेल्या रुग्णांनी जेवणात अळ्या निघाल्याची तक्रार केली असता, त्यांच्या तक्रारीकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष केले. अनेकांनी आरडाओरड केली, परंतु व्यर्थ ठरले. शनिवारी दुपारी रुग्णांना जेवण देण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी आवाज दिला. चवळीच्या शेंगा, पोळी, भात या पदार्थांचा समावेश होता. जेवण करताना रुग्णाला ज्यात चवळीची भाजी होती, त्यात वर आलेल्या तेलामध्येच अळ्या तरंगत असल्याचे दिसून आले. रुग्णांनी बघितल्यानंतर ते संतप्त झाले. त्वरीत वार्डातील इंचार्जकडे तक्रार केली. मात्र या प्रकरणाचे गांभीर्य अधिकाऱ्यांना कळले नाही, यामुळेच समता सैनिक दलाचे शिष्टमंडळाने मेडिकलचे अधिष्ठाता डॉ. सजल मित्रा यांना निवेदन दिले. शिष्टमंडळाचे नेतृत्व दलाचे राष्ट्रीय बौद्धिक प्रमुख प्रकाश दार्शनिक यांनी केले. सुनील सारिपुत्त उपस्थित होते. यापूर्वी जेवणात आढळले होते शेण? अस्थिव्यंगोपचार विभागाच्या वार्ड क्रमांक 2 मधील खाट क्रमांक 20 वर उपचार घेत असलेल्या उमेश पवार या रुग्णाला 19 जून 2019 रोजी दिलेल्या जेवणातून शेणसदृष्य गोळा निघाला. यामुळे एकच खळबळ उडाली होती. एफडीआयकडेही या प्रकरणाची तक्रार केली होती, परंतु पुढे या प्रकरणाचे काय झाले हे कळायला मार्ग नाही. सुपारी की, शेण असा वाद सुरू होता. मात्र ज्या वैद्यकीय अधिकाऱ्याकडे किचनची जबाबदारी होती, त्या कंत्राटी वैद्यकीय अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी जोर धरत असताना प्रशासनाने मात्र त्या महिला वैद्यकीय अधिकाऱ्यांला पाठीशी घातले.



