तर अशा घरांमधून बाहेर काढण्यात येईल; तुकाराम मुंढेचा इशारा

नागपूर : पावसाळ्यात धोकादायक इमारतीचा वापर केल्यास जीवित व वित्तहानी होण्याची शक्‍यता आहे. धोकादायक इमारतीतून तत्काळ बाहेर पडा, असे आवाहन करीत आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी आज राहण्यास अयोग्य इमारती निष्कासित करण्याबाबत नोटीस बजावण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले. नोटीसनंतर 15 दिवसांत घर खाली न केल्यास रहिवाशांना पोलिसांकडून बाहेर काढण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

शहरात मोठ्या प्रमाणात धोकादायक इमारती असून हजारो नागरिक जीव मुठीत घेऊन निवास करीत असल्याबाबत "सकाळ'ने 17 मे रोजी ठळकपणे वृत्त प्रकाशित केले. या वृत्ताची दखल घेत आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी धोकादायक इमारतीच्या वापराबाबत रहिवाशांना इशारा व प्रशासनाला कारवाईचे निर्देश दिले. वाचा- छत्रपतींच्या राज्यव्यवस्थेची ब्ल्यूप्रिंट शासनकर्त्यानी अभ्यासावी : भय्याजी जोशी धोकादायक इमारतीमुळे अपघात घडल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित इमारत किंवा घर मालकाची राहील, असेही त्यांनी बजावले. सर्वेक्षणात राहण्यास अयोग्य आढळलेले अतिधोकादायक घरे व इमारतींना तत्काळ निष्कासित करण्याबाबत नोटीस द्या, असे आदेश त्यांनी प्रशासनाला दिले. नोटीसनंतर 15 दिवसांत घर खाली न केल्यास रहिवाशांना पोलिसांकडून काढून टाकण्याची कारवाई केली जाईल. याशिवाय स्ट्रक्‍चरल ऑडिट करण्यास टाळाटाळ करीत असलेल्या मालकावर 25 हजार रुपये किंवा संबंधित इमारत किंवा घराचे वार्षिक मालमत्ता कराची रक्कम, यापैकी जी रक्कम जास्त असेल तेवढ्या रक्कमेचा दंड ठोठावण्यात येईल, असेही आयुक्तांनी सांगितले.

