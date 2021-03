नागपूर ब्रेकिंग : शहरात १५ ते २१ मार्चपर्यंत पुन्हा लॉकडाउन; पोलिसांना कडक संचारबंदीचे आदेश

नागपूर : शहरात कोरोना रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. रोज १,२०० ते १,६०० जवळपास रुग्ण आढळून येत आहे. यामुळे कोरोनाने पुन्हा डोकं वर काढल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येत होते. ही स्थिती आटोक्यात आणण्यासाठी नागपूर शहरात १५ ते २१ मार्चपर्यंत लॉकडाऊन राहणार असल्याची घोषणा पालकमंत्री नितीन राऊत गुरुवारी पत्रकार परिषदेत केली. मागील काही दिवसांपासून शहरात कोरोना रुग्णांची संख्या शहरात मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. काहीही केल्या यावर नियंत्रण मिळवण्यात प्रशासनाला यश आलेले नाही. नागरिकही बिनधास्त शहरात वावरताना दिसत आहे. लग्न समारंभ, खाजगी कार्यक्रमात नागरिकांची गर्दी चांगलीच वाढली आहे. यामुळे कोरोना चांगलाच पसरत आहे. अधिक माहितीसाठी - उन्हाळ्यात घ्या पावसाळ्याचा आनंद; प्रादेशिक हवामान विभागाचा इशारा यामुळे २३ फेब्रुवारी ते ७ मार्चपर्यंत शहरात मिनी लॉकडाऊन करण्यात आला होता. शनिवार व रविवारी बाजारपेठ बंद ठेवण्याचे आदेश नितीन राऊत यांनी मागे केली होती. यानंतर नागपूर जिल्ह्यात १४ मार्चपर्यंत पुन्हा निर्बंध वाढविण्यात आले होते. नागपुरातील भयावह स्थितीवर महत्त्वाची बैठक पालकमंत्री नितीन राऊत यांनी घेतली. या बैठकीला विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, मनपा आयुक्त, मेडिकल, मेयो रुग्णालयाचे अधिष्ठाता आणि आरोग्य विभागाच्या अधिकारी उपस्थित होते. यानंतर शहरात लॉकडाऊन लावण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. हे राहतील सुरू व बंद अत्यावश्यक सेवा सुरू राहतील

भाजीपाल्याची दुकाने सुरू राहील

खाजगी कार्यालय बंद

सरकारी कार्यालय २५ टक्केच उपस्थिती

उद्योग सुरू राहतील

बँक पोस्ट ऑफीस सुरू राहतील

दारू दुकान बंद, ऑनलाइन सुरू

खाद्य पदार्थ घरपोच राहील

लसीकरण सुरू राहील

लोकप्रतिनिधींनी जाण्या येण्याची सोय करावी

गृहविलगीकरण असल्याची तपासणी बाहेर दिसताच कारवाई

डोळे रुग्णालय व चष्म्याची दुकाने सुरू राहील

२१ पूर्वी पुन्हा बैठक

आमदार निवास विलगीकरण केंद्र पोलिसांना कडक संचारबंदीचे आदेश नागपूर शहरात कोरोनाबाधितांची संख्या एक लाख ६२ हजारांवर पोहोचली आहे. यामुळे १५ ते २१ मार्चपर्यंत शहरात लॉकडाऊन घोषित करण्यात आला आहे. या दरम्यान विनाकारण नागरिक रस्त्यांवर फिरताना दिसल्यात कारवाई करण्यात येणार आहे. यामुळे पोलिसांना कडक संचारबंदीचे आदेश देण्यात आले आहेत.

