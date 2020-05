नागपूर तापले; पारा 44.5 अंशांवर

नागपूर : विदर्भात उन्हाच्या लाटेने रौद्ररूप धारण केले असून, नागपूरसह सर्वच जिल्ह्यांमध्ये पारा झपाट्याने वाढू लागला आहे. गुरुवारी नागपूरच्या पाऱ्याने 44.5 अंशांवर उसळी घेत राज्यातील उच्चांक नोंदविला. हवामान विभागाने दिलेला इशारा लक्षात घेता, वैदर्भींना आणखी तीन दिवस उकाडा व उष्णलाटेचा सामना करावा लागणार आहे. मजुरांचा धोकादायक प्रवास थांबवा, उच्च न्यायालयाचे आदेश हवामान विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राजस्थान व गुजरातकडून येणाऱ्या कोरड्या हवेमुळे विदर्भासह मध्य भारतात सध्या उन्हाची तीव्र लाट पसरली आहे. विदर्भात उन्हाचा सर्वाधिक तडाखा नागपूर, अकोला व चंद्रपूर या जिल्ह्यांना बसतो आहे. तिन्ही जिल्ह्यांमध्ये कमाल तापमान 44 अंशांवर गेले. गेल्या चोवीस तासांत नागपूरच्या पाऱ्यात आणखी वाढ होऊन तापमान यंदाच्या उन्हाळ्यातील सर्वाधिक 44.5 अंशांवर पोहोचले. विदर्भासह राज्यातही सर्वाधिक तापमानाची नोंद नागपुरात झाली. उल्लेखनीय म्हणजे, मध्य प्रदेशातील खरगोन (45.0 अंश सेल्सिअस) नंतर मध्य भारतात सर्वाधिक तापमान नागपुरात नोंदले गेले. त्याखालोखाल 44.2 अंश सेल्सिअस तापमान अकोला व चंद्रपूर येथे नोंदविण्यात आले. सकाळी आठपासूनच उन्हाचे चटके जाणवायला लागतात. सूर्य जसजसा डोक्‍यावर येतो, तसतसे चटके आणखी तीव्र होत जातात. ऊन व उकाड्यामुळे वैदर्भी सध्या कमालीचे त्रस्त आहेत. उन्हामुळे कूलर व एसीचीही मागणी वाढली आहे. हवामान विभागाने विदर्भात उन्हाची लाट तीन दिवस कायम राहणार असल्याचे सांगितले. विशेषत: नागपूर, वर्धा, अकोला, चंद्रपूर व यवतमाळ या जिल्ह्यांमध्ये लाटेचा अधिक प्रभाव राहणार आहे.

Web Title: The maximum temperature of Nagpur on Thursday was 44.5°C