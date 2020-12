अकरावीची दुसरी गुणवत्ता यादी प्रकाशित, पहिल्याच दिवशी २ हजारांवर प्रवेश

नागपूर : अकरावीच्या दुसऱ्या फेरीच्या प्रवेश प्रक्रियेच्या शनिवारी घोषित करण्यात आलेल्या गुणवत्ता यादीनुसार प्रवेश देण्यात आले. त्यानुसार पहिल्याच दिवशी २ हजार ९१ प्रवेश देण्यात आलेत. ९ डिसेंबरपर्यंत विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयात प्रवेश घ्यायचे आहेत. नागपुरात ५९ हजार १७० जागांपैकी १३ हजार ४५४ जागांवर प्रवेश देण्यात आले असून अद्याप ४५ हजार १७६ जागा रिक्त आहेत. दुसऱ्या फेरीसाठी २८ हजार ४९४ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी निश्चित केली. हेही वाचा - धक्कादायक! राज्यातील १० हजारांपेक्षा अधिक शिक्षक होणार 'अतिरिक्त',... अकरावी प्रवेश प्रक्रियेत शहरातील २१६ कनिष्ठ महाविद्यालयांचा सहभाग आहे. त्यात प्रवेशासाठी जुलैपासून प्रक्रिया राबवण्यास सुरुवात झाली. २३ ऑगस्टला प्रवेशाची तात्पुरती यादी प्रकाशित करण्यात आली. यात अर्जाचा पहिला भाग भरलेल्या विद्यार्थ्यांचा समावेश करण्यात आला. यावर २५ तारखेपर्यंत विद्यार्थ्यांना आक्षेप नोंदविता आले. ३० ऑगस्टला अंतिम गुणवत्ता यादी प्रकाशित करण्यात आली. ३१ ऑगस्ट ते ३ सप्टेंबरपर्यंत पहिल्या यादीताल १२ हजार ३३० जागांवर विद्यार्थ्यांनी प्रवेश नोंदवले. मात्र, यानंतर मराठा आरक्षणासाठी आंदोलनास सुरुवात झाली. त्यामुळे राज्य सरकारने अकरावीच्या प्रवेशास तात्पुरती स्थगिती दिली. त्यामुळे अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया रखडली. तब्बल दोन महिने प्रक्रिया रखडल्याने विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होता. मात्र, पुन्हा अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आतापर्यंत एकूण ४० हजारावर विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे. यापैकी ३४ हजार ६७७ विद्यार्थ्यांनी पसंतीक्रम नोंदविला. आज विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता यादी प्रकाशित करुन प्रवेशास सुरुवात करण्यात आली. त्यात पहिल्याच दिवशी २ हजार ९१ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतले. १० डिसेंबरला नियमित फेरीसाठी रिक्त जागांची यादी प्रकाशित करण्यात येईल. हेही वाचा - शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयांना मिळणार अनुदान; शासनाने... जागांची संख्या -

कला - ९,६६०

वाणिज्य - १७,९२०

विज्ञान - २७,३३०

एमसीव्हीसी - ४,१३० प्रवेशाचे वेळापत्रक -

५ ते ९ डिसेंबर - महाविद्यालयात प्रवेश निश्चिती करणे.

१० डिसेंबर - नियमित फेरीसाठी रिक्त जागांची यादी प्रकाशित करणे.



