नागपूर विकासात देशात नंबर वन

नागपूर : नवी दिल्ली येथे झालेल्या आयसीएआय संस्थेच्या 70 व्या वार्षिक सोहळ्यात वेस्टर्न इंडिया चार्टर्ड अकाउंटंट्‌स स्टूडंट्‌स असोसिएशनची (विकासा) सर्वात्कृष्ट शाखा ठरली. लोकसभा सभापती ओम बिर्ला, केंद्रीय अर्थ व कॉर्पोरेट व्यवहार राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांच्या हस्ते आयसीएआय नागपूर शाखेचे अध्यक्ष सुरेन दुरुगकर, अभिजीत केळकर, विकासाचे अध्यक्ष संजय अग्रवाल यांना हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. यावेळी आयसीएआयचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रफुल्ल पी. छाजेड, उपाध्यक्ष अतुलकुमार गुप्ता, प्रिती सावला, हरिष रंगवानी, उपाध्यक्ष किर्ती कल्याणी, दुर्गेश काबरा, अक्षय गुल्हाने उपस्थित होते. अवश्य वाचा - ‘त्या’ विद्यार्थ्याचे पोहणे ठरले शेवटचे आयसीएआय नागपूर शाखेचे अध्यक्ष सुरेन दुरगकर व डब्ल्यूआयसीएएसएच्या नागपूर शाखेचे अध्यक्ष संजय अग्रवाल यांच्या मार्गदर्शनात वर्षभर विविध कार्यक्रम आयोजित केले होते. त्यात सनदी लेखापालांचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी राष्ट्रीय अधिवेशन, विद्यापीठ व इतर संस्थांच्या संयुक्त विद्यमाने चर्चासत्र, व्याख्यान, बैठक, औद्योगिक भेटी, आरबीआयला शैक्षणिक भेट, परिसंवाद, प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशाळा, करिअर समुपदेशन कार्यक्रम, एनएसई आणि सेबी भेट, युवा महोत्सव, सामाजिक बांधिलकीतून कार्यक्रम, क्रिकेट स्पर्धा, ट्रॅकिंग आणि ऍडव्हेंचर शिबीर, रक्तदान शिबिरासह विविध कार्यक्रमाचा समावेश आहे. या कार्यक्रमांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांमध्ये आत्मविश्‍वास निर्माण करण्यावर भर देण्यात आला. त्यामुळे त्यांच्या आत्मविश्‍वासात वाढ झाली तसेच व्यक्तीमत्वातही बदल झाला आहे. डब्ल्यूआयसीएएसएने विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी प्रसिद्ध असलेले "न्यूजलेटर' या शाखेची मुख्य वैशिष्ट्ये ठरलेले आहेत. सनदी लेखापाल विद्यार्थ्यांच्या आणि एकूणच व्यक्तिमत्त्व विकासाच्या फायद्यासाठी विविध शैक्षणिक व गैरशैक्षणिक आणि सामाजिक उपक्रम आयोजित करण्यासाठी भर देत असते. यामुळेच डब्ल्यूआयसीएएसएची नागपूर शाखा संपूर्ण भारतभरातील सर्व शाखांमध्ये उत्कृष्ट ठरली आहे.

