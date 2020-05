धन्यवाद नागपूरकर, तुमच्या दातृत्वामुळे मिळू शकली या गरजू खेळाडूंना मदत...

नागपूर : लॉकडाउनमुळे सध्या आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शहरातील युवा खेळाडूंच्या समस्यांवर दैनिक " सकाळ ' ने वृत्तमालिका प्रकाशित केल्यानंतर , या खेळाडूंच्या मदतीसाठी असंख्य हात पुढे सरसावले आहेत . अनेकांनी आंतरराष्ट्रीय महिला धावपटू प्राजक्‍ता गोडबोले , ज्योती चौहान , निकिता राऊत , सायली वाघमारे व दिव्यांग तिरंदाज संदीप गवईला अन्नधान्य व रोख स्वरुपात मदत करून सामाजिक बांधिलकी जपली . " सकाळ ' च्या वृत्ताची दखल घेत आमदार मोहन मते व मनपाचे क्रीडा अधिकारी पीयुष आंबुलकर यांनी संदीपच्या निवासस्थानाला भेट देऊन , त्यास एक महिन्याचे राशन व किराणा दिला . यावेळी श्री . मते यांनी संदीपच्या नोकरीसाठी क्रीडामंत्री सुनील केदार यांच्याशी चर्चा करणार असल्याचे सांगितले . तसेच अर्धांगवायूने आजारी असलेल्या संदीपच्या आईच्या औषधपाण्याची व्यवस्थाही केली . एमसीसी गोल्डन ग्रुपने प्राजक्‍ता , ज्योती व निकिताला राशन किट दिली . याशिवाय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्‌यापीठातर्फेही त्यांना अन्नधान्य व राशनची मदत करण्यात आली . आमदार समीर मेघे यांनी ज्योतीच्या परिवाराला राशन किट दिली . तर विवेक मेंढी यांनी तिच्या परिवाराला एक महिन्याचे राशन दिले . तसेच प्रभाताई ओझा यांनी पाच हजार रुपये आणि मनपाचे प्रमोद तभाने यांनी दीड हजार रुपयांची मदत केली . प्राजक्‍ताला मोहल्ल्यातील नागरिकही मोठ्या प्रमाणावर अन्नधान्याची मदत करीत असल्याचे तिने सांगितले . हैदराबाद , पुणे व अन्य ठिकाणांहूनही मदतीसंदर्भात फोन आल्याचे ती म्हणाली . - पोलिसांनी पाठवलेल्या बनावट ग्राहकाने आणले चक्क हरणाचं मटण, मग... सायलीलाही नोकरीसाठी मदत करण्याचे आश्‍वासन मिळाले आहे . लॉकडाउनमुळे हे सर्व खेळाडू सध्या आर्थिक अडचणीत असून , त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे . शिवाय " सकाळ ' ने त्यांच्या नोकरीचाही प्रश्‍न लावून धरला आहे . आतापर्यंत देशभरातील असंख्य दानशूर व्यक्‍तींनी चौघांनाही मदतीचा हात दिला आहे . संकटाच्या क्षणी दखल घेतल्याबद्‌दल या खेळाडूंनी " सकाळ ' ला धन्यवाद दिले आहेत .

