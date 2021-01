जिल्ह्यातील नऊशेवर बालके कुपोषणाच्या छायेत

नागपूर : नागपूर जिल्ह्यात ९०२ बालके कुपोषणाच्या छायेत आहेत. यात मध्यम तीव्र कुपोषित (मॅम) ७२६ व अतितीव्र कुपोषित (सॅम) १७२ बालकांचा समावेश आहे. जुलै २०२० च्या तुलनेत ऑक्टोबरमध्ये कुपोषित बालकांची स्थिती घटल्याचा महिला व बालकल्याण विभागाचा दावा आहे. जुलै २०२० मध्ये मध्यम तीव्र कुपोषित १,४१७ व अतितीव्र कुपोषित ४२९ अशी तब्बल १,८४६ बालके कुपोषित होती. यात घट होऊन ही संख्या ९०२ वर आली आहे. कुपोषण कमी करण्यासाठी या बालकांना बालविकास केंद्राच्या माध्यमातून एनर्जी डेन्स न्यूट्रिशन फूड (ईडीएनएफ) आहार देण्यात येतो. अंगणवाड्यांमध्ये एकात्मिक बालविकास योजनेच्या माध्यमातून त्यांचे कुपोषण दूर करण्यासाठी विविध उपाययोजना राबविण्यात येतात. त्यांना पोषण आहार दिला जातो. अधिक वाचा - पुणे- नागपूर शिवशाहीत आढळलं संशयास्पद पार्सल; चालकानं बॉक्स उघडताच सरकली पायाखालची जमीन जिल्ह्यात २,४२३ अंगणवाड्या कार्यरत आहेत. यात एक लाख ४१ हजारांवर २८५ बालकांचे पूर्व प्राथमिक शिक्षणाबरोबरच पोषण केले जाते. कोरोनामुळे जिल्ह्यात मार्च महिन्यापासून अंगणवाड्या बंद करण्यात आल्या; पण बालकांना पोषण आहाराच्या रूपात कडधान्ये त्यांच्या घरी जाऊन पुरविले जात आहे. असे असले तरी जुलैत घेतलेल्या बालकांच्या आढाव्यात कुपोषित मुलांची ही संख्या आता घटली असल्याचे दिसून येत आहे. मुलांना कडधान्यांचे वितरण कोरोनामुळे अंगणवाडीत पूर्व प्राथमिक शिक्षण बंद असले, तरी मुलांचे वजन, सीबीई कार्यक्रम व पोषण आहाराचे वितरण सुरू आहे. पूर्वी अंगणवाडीत शिजलेला आहार येत होता. पण, मार्चपासून अंगणवाडी बंद असल्याने कडधान्ये येत आहेत. यात चणाडाळ, मसूरडाळ, तिखट, हळद, तेल, गहू आदींचा समावेश आहे. संपादन - नीलेश डाखोरे

