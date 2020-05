मुंढे म्हणतात, मोलकरीण व केअर टेकरवर निर्बंध नाही!

नागपूर : शहरी जीवन बरेचसे घरगडी, मोलकरणी यांच्यावर विसंबून असते. लॉकडाउनच्या काळात कोरोनाचा प्रसार टाळण्यासाठी या कामकरीवर्गालाही अनेकांनी सुट्टीच दिली होती. मनपा प्रशासनाने मात्र या चवथ्या लॉकडाउन काळात असे कुठलेही निर्बंध नसल्याचे स्पष्ट केले.लॉकडाउन 31 मेपर्यंत वाढविण्यात आले असले तरी मनपा प्रशासनाने काही बाबींमध्ये शिथिलता आणली आहे. यामुळे दैनंदिन कामकाज हळुहळू पूर्वपदावर येण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. दरम्यान घरकामांसाठी येणाऱ्या घरगड्यांबाबत नागरिकांमधील संभ्रम दूर करीत आयुक्तांनी घरकामासाठी किंवा रुग्ण, वृद्ध यांचेसाठी केअरटेकर यांच्यावरे निर्बंध लावण्याबाबत मनपा प्रशासनान कोणतेही आदेश काढलेले नाही, असे स्पष्ट केले.

कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे प्रतिबंधित करण्यात आलेला परिसर वगळता मोलकरणींना तसेच वृद्ध आणि रुग्णांच्या सुविधेच्या दृष्टीने त्यांच्या केअरटेकरसाठी कुठलेही निर्बंध नाही, असे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी आज स्पष्ट केले. मात्र, याबाबतचा निर्णय संबंधित सोसायटी किंवा घरप्रमुखांनी घ्यावा, असेही त्यांनी नमुद केले. त्यामुळे प्रतिबंध नसलेल्या परिसरात मोलकरीण तसेच केअरटेकर यांचा रोजगाराचा मार्ग मोकळा झाला.

कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर लॉकडाउन सुरू असून काही निर्बंधामध्ये टप्प्याटप्प्याने शिथिलता देण्यात येत आहे. सविस्तर वाचा - खबरदार, रस्त्यांवर जनावरे सोडाल तर...

लॉकडाऊनचा पहिला टप्पा सुरू झाल्यापासून शासनाच्या दिशानिर्देशाचे पालन करत बहुतांश सोसायटी आणि घराघरांमध्ये घरकामासाठी येणाऱ्या महिला आणि पुरूषांनाही नागरिकांनी तसेच सोसायट्यांनी रजा दिली होती. घरगड्यांना कामावर बोलावणे अथवा न बोलावणे हा निर्णय पूर्णपणे संबंधित घरप्रमुख किंवा सोसायट्यांचा आहे. मात्र शहरातील प्रतिबंधित क्षेत्रातील व्यक्ती त्या क्षेत्राबाहेर घरकामास जाणार नाही. अथवा प्रतिबंधित क्षेत्राबाहेरील कुठलीही व्यक्ती प्रतिबंधित क्षेत्रात घरकामास जाणार नाही, याबाबत दक्षता घेण्याच्या सूचना आयुक्तांनी दिल्या. प्रतिबंधित क्षेत्राबाहेर असलेल्या व्यक्तीला प्रतिबंधित क्षेत्राबाहेरील घरी अथवा सोसायटीमध्ये घरकामावर बोलविण्यास कुठलीही हरकत नाही, असे नमुद करीत खबरदारीचा उपाय म्हणून कामावर येताना हात स्वच्छ धुणे, सॅनिटाईज करणे, मास्क वापरणे, सोशल डिस्टंसिंगचे पालन करणे गरजेचे असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले. मोठ्या सोसायट्यांमध्ये अनेक ज्येष्ठ नागरिक व आजारी व्यक्ती राहतात. त्यांना जीवन जगणे सुकर व्हावे व दैनंदिन जीवनात अडचण निर्माण होऊ नये यासाठीही सोसायट्यांनी घरकाम करणाऱ्या व्यक्तींना खबरदारीचे सर्व नियम पाळून सोसायटीमध्ये प्रवेश देण्यास हरकत नाही, असेही आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्ट केले.

