आता कितीही दामटा गाड्या, म्हणे पेट्रोल झाले स्वस्त

नागपूर : इंधनाचे दर कमी झाल्याने सर्वसामान्यांच्या चेहऱ्यावरील हास्य फुलले आहे. सौदी अरेबिया आणि रशियामधील कच्चा तेलाच्या भांडणात भारतीयांचे चांगभले झाले आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात इंधनाच्या दरात घट झाल्याने भारतीय पेट्रोलियम कंपन्यांना मोठा फायदा होणार आहे. त्यामुळे कंपन्यांनी आज इंधन दरात कपात केली. पेट्रोल 30 पैसे तर डिझेल दर 26 पैशांनी घटवले. यामुळे नागपुरात पेट्रोल दर प्रतिलिटर 77.95 रुपये आणि डिझेल दर 64.95 रुपये झाला आहे. अवश्य वाचा - झाली दगडफेक; फुटल्या काचा...घातला गोंधळ... जागतिक कमोडिटी बाजारात खनिज तेलाच्या घसरणीचा लाभ भारतीयांना होत आहे. खनिज तेल स्वस्त झाल्याने पेट्रोलियम कंपन्यांनी बुधवारी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कपात केली. पेट्रोलमध्ये 30 पैसे आणि डिझेलमध्ये प्रतिलिटर 26 पैशांची घट झाली. खनिज तेलाचा भाव मात्र सावरला. ब्रेंट क्रूडचा भाव 36.67 डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत गेला. "कोरोना' विषाणूमुळे खनिज तेलाच्या मागणीवर मोठा परिणाम झाला आहे. जगभरातील तेलाची मागणी घटल्याने मागील दोन महिन्यात तेलाच्या किमती जवळपास 30 डॉलर्सने कमी झाल्या आहेत. कमॉडिटी बाजारात खनिज तेलाच्या किमतीत घट झाली होती. यामुळे खनिज तेल उत्पादक देश धास्तावले आहेत. कोरोना विषाणूमुळे जगभरात पेट्रोल व डिझेलची मागणी कमी झालेली आहे. त्यामुळे गेल्या एक मार्चपासून सतत इंधनाच्या दरात सतत घसरण होऊ लागलेली आहे. 1 मार्चला प्रतिलिटर पेट्रोल 77.13 पैसे होते. ते आज 75.95 पैशावर आले आहे. तर डिझेल प्रतिलिटर 66 .08 पैशावरून 64 रुपये 95 पैशापर्यंत घटले आहे. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा मिळू लागला आहे.

