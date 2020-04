आता पुढच्या वर्षीच ऐकू येणार "शुभमंगल सावधान'ची धून

नागपूर : कोरोना विषाणूने राज्यातही थैमान घातले असून, तज्ज्ञांकडून संचारबंदी वाढविण्याची मागणीही होत आहे. संचारबंदी उठवल्यानंतरही परिस्थिती पूर्वपदावर येण्यासाठी आणखी दोन-तीन महिन्यांचा कालावधी लागण्याची शक्‍यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे लग्नसमारंभ अनेकांनी किमान सहा-सात महिने पुढे ढकलल्याने "शुभमंगल सावधान...'ची धून आता पुढच्या वर्षीच ऐकू येणार असल्याचे स्पष्ट झाले. अवश्य वाचा - CoronaVirus : उपराजधानीत कोरोनाचा पहिला बळी मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी 15 मार्चला लॉन, मंगल कार्यालये 31 मार्चपर्यंत बंद करण्याचे आवाहन केले होते. मात्र, त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशात लॉकडाउनची घोषणा केली आणि जिल्हा, महापालिका प्रशासनानेही सर्व मंगल कार्यालये, लॉन, हॉटेल संचालकांना 14 एप्रिलपर्यंत बंद ठेवण्याचे निर्देश दिले होते. या काळात लॉन, हॉटेल, मंगल कार्यालयासाठी नोंदणी करणाऱ्यांची रक्कमही संचालकांनी परत केली. मात्र, राज्यात कोरोनाग्रस्तांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. एवढेच नव्हे तर नागपुरातही 5 एप्रिल रोजी रात्री मृत पावलेल्या व्यक्तीचे नमुनेही पॉझिटिव्ह आल्याने शहरात कोरोनाचा पहिला बळी गेला. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनातही खळबळ उडाली आहे. डेकोरेशन, कॅटरिंग व्यवसायही बुडाला खबरदारीचे उपाय म्हणून महापालिकेने सतरंजीपुरा झोनच्या संपूर्ण परिसरासह मोमिनपुरा परिसर सील केला. कोरोनाच्या धास्तीने शहरात काही नागरिकांनी स्वयंस्फूर्तीनेही आपापला परिसर सील करण्यावर भर दिला. परिणामी 14 एप्रिलनंतरही लॉकडाउनचा अवधी वाढण्याची शक्‍यता व्यक्त केली जात आहे. त्यानंतरही कोरोनाच्या दहशतीतून परिस्थिती सावरण्यास आणखी दोन ते तीन महिन्यांचा कालावधी लागण्याची शक्‍यता बघता नागरिकांनीही लग्नाचे बेत आता पुढल्या वर्षीच ढकलण्यास सुरुवात केली. परिणामी यावर्षी लॉन, मंगल कार्यालये, हॉटेल्स संचालकांचा हंगाम गेल्यात जमा आहे. यापूर्वी नोंदणी केलेल्या नागरिकांनाही काही हॉटेल मालकांनी पैसे परत केले तर काहींनी पुढच्या वर्षी लग्न करा, लॉन उपलब्ध करून देऊ, अशी भूमिका घेतली. शहरात 300 मंगल कार्यालये असून, त्यांचे भाडे पन्नास हजार ते तीन लाखांपर्यंत आहे. त्यामुळे लॉन, हॉटेल, मंगल कार्यालये संचालकांना कोट्यवधींचा फटका बसला. निगडित व्यवसायही बुडाले लॉन, मंगल कार्यालयांशी विद्युत रोषणाई, कॅटरिंग, फुलांची सजावट, शुद्ध पाणी आदी व्यवसाय निगडित आहेत. लॉन, मंगल कार्यालये बंद असल्याने त्यांच्याशी संलग्न असलेले हे व्यवसायही पूर्ण ठप्प आहेत. त्यामुळे या व्यावसायिकांचाही फटका कोट्यवधींच्या घरात असल्याचे समजते.

Web Title: Now next year, the tune of "Shubhmangal alert" will be heard