खुशखबर! त्या तिघांनी केलीय कोरोनावर मात,

नागपूर : नागपुरात कोरोनाबाधितांची संख्या दीडशेवर पोहोचली असताना त्याच तुलनेत कोरोनाबाधित रुग्ण कोरोनावर मात करीत आहेत. नागपूरकरांसाठी ही बाब दिलासादायक आहे. शनिवारी सकाळी दोघांनी मेयोतून तर पंधरा वर्षाच्या युवतीनेही मेडिकलमधून कोरोनावर विजय मिळवला. मेयोतील डॉक्‍टर, परिचारिका आणि आरोग्य सेवकांसह सुरक्षारक्षकांनीही यावेळी टाळ्या वाजवून कोरोनामुक्त झालेल्यांचे अभिनंदन केले. कोरोनामुक्त झालेल्यांनी मेयोतील डॉक्‍टर, परिचारिकांचे आभार मानले. यावेळी "तुम सब अल्ला के बंदे हो....' अशी भावना कोरोनामुक्‍त रुग्णांनी व्यक्‍त केली. आतापर्यंत मेयो, मेडिकलमधून 51 जण बरे होऊन घरी गेले. Video : तुकाराम मुंढे साहेबऽऽ, दारूविक्रीला तुम्ही का विरोध करीत आहात? उपराजधानीत 11 मार्चला पहिला रुग्ण आढळला होता. पुढे मरकज आणि दिल्लीहून परतलेल्या व्यक्तींमुळे मोमिनपुरा, सतरंजीपुरापासून डोबीनगरात बाधित आढळले. आकडा दीडशेवर पोहोचला. मात्र, डॉक्‍टरांच्या योग्य नियोजनातून 51 रुग्ण बरे झाले. शनिवारी सुटी झालेल्यांमध्ये मोमिनपुरा येथील 42 वर्षीय युवकाचा तसेच सतरंजीपुरा येथील 30 वर्षीय युवकाचा समावेश आहे. विलगीकरणातून बाधित आढळल्यानंतर यांना 12 एप्रिल रोजी मेयोत दाखल करण्यात आले. मेडिकलमधील 15 वर्षाच्या युवतीलाही 12 एप्रिल रोजी मेडिकलमध्ये दाखल केले होते. विशेष असे की, 5 एप्रिल रोजी सतरंजीपुरा येथील एक रुग्ण दगावला. यांच्या संपर्कातील हे रुग्ण असल्याचे सांगण्यात आले. नियोजनबद्ध पद्धतीने उपचार

कोरोना रुग्णांवर मेयोत नियोजनबद्ध पद्धतीने उपचार केले जातात. कोरोनाबाधितांची योग्य काळजी घेतली जाते. मेडिसीन विभागातील वरिष्ठ डॉक्‍टरांपासून तर निवासी डॉक्‍टर, परिचारिकांपासून येथील प्रत्येक आरोग्यदूत सेवेचे व्रत सांभाळतो. यामुळे बाधित रुग्ण कोरोनावर मात करीत आहेत. अधिष्ठाता डॉ. अजय केवलिया, डॉ. राजू चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनात सर्व उपाययोजना सुरू आहेत.

डॉ. सागर पांडे, वैद्यकीय उपअधीक्षक, मेयो

