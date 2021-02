बाप्पा बाप्पा! कांदा प्रतिकिलो ५० रुपयांवर; लसणाची फोडणीही महागली

नागपूर : अवेळी आलेल्या पावसामुळे कांद्याचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. यामुळे लाल कांद्याने प्रति क्विंटल चार हजार रुपयांचा टप्पा ओलांडला आहे. किरकोळ बाजारात मात्र कांदा ५० ते ५५ रुपये किलोने मिळत आहे. त्यामुळे इंधन, गॅसपाठोपाठ आता कांदाही महाग झाल्याने सर्वसामान्यांचे बजेट बिघडले आहे. कांद्याचा तोरा पुन्हा वाढला असून, दोन दिवसांतच किलोमागे दहा रुपयांची वाढ झाली आहे. दुसरीकडे नवीन लसणाची आवक बाजारात सुरू झाली असली तरी लसणाची फोडणी मात्र आणखी महाग झाल्याचे चित्र आहे. पांढरा लसूण चार दिवसांपूर्वी ९० ते १०० रुपयांच्या घरात होता. सध्या १०० ते १४० रुपये असा भाव झाला आहे. त्यात जुना लसूण अधिक भाव खात असल्याचे विक्रेत्यांनी सांगितले. अधिक वाचा - महापालिकेवर तुकाराम मुंढेचे वर्चस्व कायम! सत्ताधाऱ्यांमध्ये अद्यापही संताप, नव्या आयुक्तांकडून निर्णयाची अंमलबजावणी गावरान लसूण १६० ते २०० रुपये किलोच्या घरात पोहोचला आहे. अन्य भाजीपाल्याचे दर सर्वसाधारण स्थिर आहेत. कांद्याचे भाव वाढले असले तरी पुढील आठवड्यात भावात दहा रुपये किलोची घसरण होण्याची शक्यताही व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. कळमना येथील कृषी उत्पन्न बाजार समिती व फुले भाजी बाजारात रोज स्थानिकासह शेजारील जिल्ह्यातून शेत मालाची आवक होते. काही दिवस मेथीसह अन्य पालेभाज्यांची आवक थोडी वाढल्याने पालेभाज्यांचे भाव कमी झालेले आहे. वाटाण्याची आवक घटली १५० पेक्षा अधिक गाड्या भाजीची आवक बाजारात झाली. दिल्लीवरून हिरव्या वाटाण्याची आवक कमी झाल्याने भाव वाढलेले असून, ४० ते ५० प्रती किलो असा दर आहे. यासह बटाटे १८ ते २० रुपये, वांगे, कोथिंबीर, टोमॅटो, फुलकोबी, पानकोबी, पालक, दुधी भोपळा, काकडी, मुळा १० रुपये तर चवळीच्या शेंगा, कोहळा, २० रुपये, शिमला मिरची, मिरची, कारले ३० रुपये किलो असा भाव आहे. अद्रक ३० रुपये, मेथी, गाजर १० ते १५, गवार शेंग, पडवळ, भेंडी, ढेमस ४० रुपये किलो असा भाव असल्याचे भाजी विक्रेते राम महाजन यांनी सांगितले.

