रेल्वेच्या तिकीट खिडकीवर नगण्य गर्दी! दिवसभरात केवळ 130 तिकीटांची विक्री?

नागपूर : कोरोनाने सगळे व्यवहारच बंद पडले आहेत. लोकांच्या मनात आजाराविषयी भितीही खूप आहे. त्यामुळे प्रत्येकाला घरीच राहणे योग्य वाटते. परिणामी रेल्वे तिकीटविक्रीची खिडकी सुरू होऊनही प्रवाशांचा प्रतिसाद आँनलाईन तिकीट खरेदीलाच आहे. त्यामुळे तिकीट खिडकीवरील तिकीट विक्रीची संख्या नगण्य आहे.

रेल्वे तिकीट काऊंटर अखेर शुक्रवारपासून सुरू झाले. तिकीट विक्रीला प्रवाशांकडून अत्यल्प प्रतिसाद मिळाला. यामुळे सर्वच काऊंटवर शांतता होती. पहिल्या दिवशी नागपूर स्टेशनवरून केवळ 42, अजनी केंद्रावरून 10 तर मध्य रेल्वेच्या नागपूर विभागातील काउंटरवरून एकूण 130 तिकीटांची विक्री झाली.

कोरोना संकटामुळे 22 मार्चपासून रेल्वेचे तिकीट काऊंटर बंद करण्यात आले होते. रेल्वेने 200 प्रवासी गाड्या चालविण्याची घोषणा केली. त्यासोबतच 2 महिन्यानंतर मोजक्‍या स्थानकांवर तिकीटविक्री सुरू झाली आहे. नागपूरमार्गे 14 गाड्या धावणार आहेत. त्यासाठी काऊंटरवरून तिकीट विक्री सुरू करण्यात आली आहे. या गाड्यांचे बुकिंग पूर्वीच ऑनलाईन पद्धतीने फुल्ल झाले आहे. जागाच नसल्याने प्रवासीही खिडक्‍यांपर्यंत पोहोचले नसल्याचे चित्र आज दिवसभर दिसून आले. नागपूर स्टेशनवरून 42 तिकीटांची विक्री झाली. त्यातून 42 हजार 850 रुपयांचे उत्पन्न प्राप्त झाले. अजनीच्या काउंटरवरून 10 तिकीट विकल्या गेल्या त्यातून 10 हजार 890 रुपयांचे उत्पन्न प्राप्त झाले. या शिवाय इतवारी रेल्वे स्थानकावरही 2 तिकीट काऊंटर सुरू करण्यात आले आहे. तिथून 78 तिकीटे विक्री करण्यात आली. एकूण 49 हजार 520 रुपयांचे उत्पन्न प्राप्त झाले. सविस्तर वाचा - सावली सोडणार तुमची साथ

तिकीट घेणाऱ्यांपेक्षा तिकीट रद्द करून परतावा मिळविण्यासाठी येणाऱ्यांचीच संख्या अधिक होती. मध्य रेल्वेच्या काउंटरवरून तिकीट रद्द करण्यासाठी येणाऱ्यांना परतविण्यात आले. तर इतवारी स्टेशनवर 41 तिकीटे रद्द करून 47 हजार 860रुपयांचा परतावा देण्यात आला.

