Well Treat Hospital Fire : मृतांच्या कुटुंबीयांच्या दुःखात सहभागी, पंतप्रधान मोदींनी व्यक्त केले दुःख

नागपूर : अमरावती मार्गावरील वाडी येथील वेलट्रीट रुग्णालयात शुक्रवारी रात्री ८.१० वाजताच्या सुमारास लागलेल्या आगीत चार जणांचा होरपळून मृत्यू झाला. तर, इतर रुग्णांना तातडीने बाहेर काढण्यात आल्याने त्यांचे जीव बचावले. याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दुःख व्यक्त केले आहे. या आगीमध्ये ज्यांनी प्राण गमावले, त्यांच्या कुटुंबीयांना दुःखात मी सहभागी आहे. तसेच जखमींनी लवकरात लवकर बरे व्हावे, अशी प्रार्थना त्यांनी केली आहे. दरम्यान, गृहमंत्री अमित शाह यांनी देखील ट्विट करत शोक व्यक्त केला आहे.

Saddened by the hospital fire in Nagpur. My thoughts are with the families of those who lost their lives. Praying that the injured recover at the earliest.

