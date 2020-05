हळूहळू धावू लागली उपराजधानी 

नागपूर : गेल्या दोन महिन्यांपासून बंद असलेले नागपूर शहर हळूहळू का होईना पण धावायला सुरुवात झाली. शांत असलेले रस्ते थोडे गजबजू लागलेत. वर्दळ जाणवू लागली. गाड्या धूळखात बंद होत्या त्यावर कापड फिरवून दुचाकी हलवत इंधन आहे की नाही याची शहनिशा करत उभे असलेली वाहने बाहेर काढली जात आहेत. शहर काही प्रमाणात का होईना पळायला लागल्याने उकाडाही वाढला आहे. अवश्य वाचा- मोबाईल एज्युकेशन मुलांसाठी ठरतेय घातक, वाचा कसे काय? ऐरवी जेवण झाल्यानंतर फेरफटका मारताना "धारा' कारवाईची भीती रहायची. पण आता वाहने धावू लागल्याने "धारा' लागताहेत पण उकाड्यामुळे. दिवसासोबत रात्रीच्या किर्र अंधारात धावणाऱ्या चारचाकी वाहनांचीही वर्दळ दोन दिवसांपासून जाणवू लागली. अनेक दिवसांपासून श्‍वानांची चारचाकी वाहनांमागची "दौड' बंद असल्याने त्यांनीसुद्धा सराव करण्यास सुरुवात केल्याचे रात्रीच्या वेळेस दिसून येत आहे. संचारबंदीत काहीच "ठिकाणा' नसल्याने ठिकाण गाठायला कमी अवधी लागायचा. पण "मुसाफिर' वाढल्याने कचकरून, हळुवार ब्रेक मारण्याचे प्रमाणही काहीसे वाढले. सर्वच घरात असल्याने एकमेकांसमोर जाण्याची "शर्यत' मागील काही दिवसांत तितकीशी दिसली नाही. पण, तीसुद्धा गरजेचा भाग असल्याने थोड्या प्रमाणात का होईना भासू लागली. कोरोनामुळे काहींनी अर्ध्यातच "प्रवास' संपविला. त्यांच्या जाण्याने जो आघात कुटुंबांना सहन करावा लागत आहे. ती हानी कधीही भरून निघणार नसली तरी त्यांच्याच प्रिय जीवलगांकरिता धावणेही तितकेच गरजेचे आहे. गर्दीत शोध एक दिवसाआड बरीच प्रतिष्ठाने उघडण्यात येत आहे. नियमित होण्याकरिता काही अवधी लागेल. काही भागात नीरव शांतता तर काही ठिकाणी गर्दीही होत आहे. कदाचित या दोन्ही ठिकाणी भिरभिरणा-या नजरेने सोडून गेलेल्या आप्तांचा शोध सुरू असेल.

Web Title: The quiet streets became a little crowded in Nagpur