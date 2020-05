राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा असाही सेवाभाव...

नागपूर : कोरोना महामारीने अवघ्या जगाला विळख्यात घेतले असताना प्रत्येक व्यक्ती, संस्था, कंपन्या आपापल्या परीने या लढाईत योगदान देत आहेत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानेही आपली सर्व ताकद पणाला लावत देशभरातील विविध भागांमध्ये आपले मदतकार्य पोहोचवले आहे. संपूर्ण देशात तब्बल 3 कोटी 18 लाख गरजूंपर्यंत सेवा कार्याच्या माध्यमातून संघ पोहोचला आहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या 3 लाख 43 हजार स्वयंसेवकांनी गरजूंपर्यंत मदत पोहोचवली असून, हे सवयंसेवक स्वतःच्या आरोग्याची पर्वा न करता सेवाकार्यात योगदान देत आहेत. देशभरातील दुर्गम आणि खेड्यापाड्यातील 50 लाख 48 हजार ठिकाणी कोरोना महामारीमुळे उपाशी असलेल्या नागरिकांना रेशन किट्‌स पोहोचविण्यात आल्या. कोरोनाच्या विळख्यात सापडत आहेत गर्भवती माता, नागपुरात दोन दिवसांत ९ जणींना बाधा गरजेनुसार टप्प्याटप्प्याने हे सेवाकार्य सुरू आहे. संघ काय करतो? असा प्रश्‍न कायमच विरोधकांकडून विचारण्यात आला, पण त्यांच रा. स्व. संघाने लॉकडाउनमध्ये होरपळून निघत असलेल्या 3 कोटी 18 लाख गरजू लोकांच्या जेवणाची सोय उपलब्ध करून दिली आहे. रा. स्व. संघातर्फे 44 लाख 55 हजार मास्कचे वाटपही करण्यात आले. तसेच गरज असलेल्या ठिकाणी रक्तदान शिबिराच्या माध्यमातून 23 हजार पिशव्यांचे संकलन झाले आहे. देशात सुमारे 21 लाख लोकांनी संघाने वितरित केलेल्या आयुर्वेदिक काढ्याचे प्राशन केले आहे. शिवाय दीड लाख लोकाना संघ गराजेनुसार विविध वस्तू व सेवांची पूर्तता करतो आहे. हे सर्व मदतकार्य करताना फिजिकल डिस्टन्सिंगचे नियम पाळण्यात येत असल्याची माहिती संघाने दिली आहे.

