नागपूर : भारत बायोटेकच्या कोरोनावरील कोव्हॅक्‍सिन लसीची क्‍लिनिकल ट्रायल नागपूरच्या गिल्लूरकर मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटलमध्ये २७ जुलै रोजी सुरू झाली होती. सात दिवसांमध्ये ५५ स्वंयसेवकांना लस टोचली असून आतापर्यंत कोणालाही रिऍक्‍शन झालेली नाही. हे नागपुरातील क्‍लिनिकल ट्रायलमधील यश आहे. १० ऑगस्टपासून क्‍लिनिकल ट्रायलचा दुसरा डोस देण्यास सुरुवात करण्यात येणार आहे. दरम्यान, ५५ जणांचे रक्त तपासणीसाठी दिल्ली येथे सेंट्रल लॅबमध्ये पाठवण्यात आले आहे. नागपुरातील गिल्लुरकर मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटलमध्ये २० ते ५५ वर्षीय वक्तींवर चाचणी करण्यात आली. त्यांना पहिला डोस दिला. दर दिवसाला त्यांच्या रक्ताची तपासणी करण्यात येत आहे. पहिल्या दिवशी टोचलेल्या २० वर्षीय युवकासह दोघांना दुसरा डोस १० ऑगस्टच्या दरम्यान देण्यात येईल. दरम्यान, या लसीचे पहिल्या टप्यातील ५५ व्यक्तींवरील निरीक्षणही सकारात्मक दिसत आहे. त्यामुळे आता नागपूरच्या चाचण्यांकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. सविस्तर वाचा - आईने विरोध केल्याने ती झाली प्रियकरापासून दूर, त्याने लग्न करताच घर गाठत म्हणाली बायकोला हाकलून दे... देशातील एकूण १२ केंद्रांवर या चाचण्या होत आहेत. ५५ व्यक्तींना लस दिल्यानंतर १४ दिवस पूर्ण झाल्यानंतर दुसरा डोस देण्यात येईल. यानंतर सातत्याने २४ दिवसानंतर २८, ४२, १०४ आणि १९४ व्या दिवशी लस टोचली जाईल. प्रत्येकाच्या रक्ताची चाचणी करून ऍन्टिबॉडीची तपासणी केली जाईल. त्यानंतरच आपण निष्कर्षावर पोहोचू अशी माहिती गिल्लूरकर रुग्णालयाचे संचालक डॉ. चंद्रशेखर गिल्लूरकर यांनी दिली. दुसरा डोस १० ऑगस्टला

कोव्हॅक्‍सिन लसीच्या प्री-क्‍लिनिकल ट्रायलला सुरुवात करण्यापूर्वी सर्वांची कोरोना चाचणीसह संबंधित इतर चाचण्या करण्यात आल्या. त्यानंतरच ६० जणांना ही लस टोचली गेली. यापैकी ५५ जणांच्या लस टोचल्यानंतर परिणाम चागंले दिसून आले. कोणावरही लसीचा दुष्परिणाम झाला नाही. लसीचा पहिला डोज देण्यात आलेल्या व्यक्तींला कोव्हॅक्सिनचा दुसरा डोस १० ऑगस्ट रोजी देण्यात येईल. सर्वांची प्रकृती ठणठणीत आहे. दुसऱ्या लसीचा डोसचा असाच सकारात्मक परिणाम येण्याची शक्यता आहे.

- डॉ. चंद्रशेखर गिल्लूरकर,

संचालक, मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटल, नागपूर संपादन - नीलेश डाखोरे

Web Title: The second dose of the clinical trial from August ten