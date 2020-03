तिला द्यायचा होता जीव पण...

नागपूर : धडधडत येणाऱ्या रेल्वेसमोर वयस्कर महिलेने स्वत:ला झोकून दिले. ही घटना बघणाऱ्या सर्वांचाच श्‍वास रोखला जाण्यासोबतच अंगाचा थरकापही उडाला. इंजिनचालक व सहचालकाने प्रसंगावधान राखत इमजन्सी ब्रेक लावले. महिलेपासून अगदी दीडफूट अंतरावर रेल्वे थांबल्याने तिचे प्राण वाचले. सोमवारी दुपारी घडलेल्या या घटनेनंतर नागपूर रेल्वेस्थानकावर एकच खळबळ उडाली. अवश्य वाचा - लठ्ठ आहात का? मधुमेहसुद्धा आहे? आत्महत्येचा प्रयत्न करणारी 55 वर्षीय महिला मोमिनपुऱ्यातील रहिवासी आहे. सोमवारी दुपारी नागपूर स्थानकावर आली. फलाट क्रमांक 6 वर मुंबई एंडच्या दिशेने फारशी वर्दळ नसलेल्या ठिकाणी जाऊन बसली. दुपारी 2.45 वाजताच्या सुमारास 22620 तिरुनवेल्ली-बिलासपूर एक्‍स्प्रेस धडधडत फलाटावर येत होती. यामुळे प्रवाशांचीही गर्दी होती. गाडी जवळ येताच गर्दीतून वाट काढत महिलेने रुळावर उडी घेतली. फलाटावर उभ्या प्रत्येकाचाच श्‍वास रोखला गेला. हृदयाची धडधड अनेक पटींनी वाढली. इंजिनचालक आर. पी. सरदार, सहायक चालक डी. मंडल यांनी क्षणाचाही विलंब न करता ब्रेक लावला. काही वेळातच गाडी थांबली. नीलम आणि गाडीदरम्यान केवळ दीड फुटाचे अंतर होते. गाडी थांबल्याचे बघताच वडिलांना सोडण्यासाठी आलेले जरीपटका येथील रहिवासी राम पंजवानी यांनी महिलेला फलाटावर ओढून घेतले. माहिती मिळताच उपस्टेशन व्यवस्थापक अतुल श्रीवास्तव आणि सतीश ढाकणे यांनी सुरक्षा व्यवस्थेला सूचना दिली. त्यानुसार जीआरपी आणि आरपीएफचे जवानही दाखल झाले. चौकशीत महिला कौटुंबिक वादातून तणावात असल्याचे स्पष्ट झाले. काही वेळानंतर शांत होताच लोहमार्ग पोलिसांनी तिला घरी पोहोचवून दिले.

लोहमार्ग पोलिसांकडून घटनेबाबत कमालीची गोपनीयता पाळण्यात आली. काही झालेच नसल्याचे सांगण्यात आले. अधिक विचारणा केली असता ही आमच्यासाठी नेहमीची आणि किरकोळ बाब असल्याचे असंवेदनशील उत्तर मिळाले.

