धक्कादायक ः परीक्षेला गैरहजर उमेदवाराची निवड

नागपूर : सार्वजनिक आरोग्य विभाग नेहमी या ना त्या कारणाने चर्चेत असतो. यावेळी वेगळ्याच कारणाने आरोग्य विभागात महाचर्चा रंगली आहे. चक्क परीक्षेला गैरहजर उमेदवाराला वर्धा येथील जिल्हा हिवताप अधिकारी, गट- ड संवर्गातील नियमित-क्षेत्र कर्मचाऱ्याच्या (पुरुष) भरती प्रक्रियेत नियुक्तिपत्र दिले. परीक्षा न देणारा उमेदवार नोकरीवर रुजू झाला. यानंतर या कर्मचाऱ्याला सेवामुक्त केले. मात्र, या पदावर प्रतीक्षा यादीतील पहिल्या क्रमांकाच्या उमेदवाराचा दावा असताना त्याला मात्र नियुक्ती देण्यात येत नाही. यामुळे या उमेदवाराने उपोषण सुरू करून एकतर नोकरी घेईल किंवा मृत्यू पत्करेन असा संकल्प केला आहे. यामुळे आरोग्य विभागाची चिंता वाढली आहे. त्यांच्या बोनस आयुष्याला कशाची आहे प्रतीक्षा...वाचा - वर्धा येथील 26 पदे सरळसेवा भरतीतून भरण्यासाठी 2016 मध्ये जाहिरात प्रकाशित करण्यात आली. 25 उमेवारांची निवड करण्यात आली. 22 जानेवारी 2017 मध्ये तिसरी आणि शेवटची निवड या पदासाठी जाहीर केली. एका उमेदवाराची निवड करण्यात आली. निवड झालेल्या उमेदवारांपैकी कोणाची निवड कागदपत्रांच्या अभावी किंवा इतर कारणांमुळे रद्द झाल्यास प्रतीक्षा यादीत असलेल्या उमेदवारांची निवड करण्यासाठी चार उमेदवारांची नावे प्रतीक्षा यादीत ठेवण्यात आली. निवड प्रक्रियेच्या शेवटच्या दिवशी प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारांना मूळ कागदपत्रांसह उपस्थित राहण्याची सूचना दिली. त्यानुसार पहिल्या क्रमांकावरील उमेदवार सोडून इतर तिन्ही उमेदवार उपस्थित झाले. दरम्यान, तिसऱ्या यादीतील एका उमेदवाराने परीक्षाच दिली नसल्याचा प्रकार पुढे आला. मात्र, त्याला सेवेवर रुजू करून घेण्यात आले होते. परीक्षेत गैरहजर असल्याचे पुढे आल्याने या उमेदवाराची निवड रद्द झाली. दोषी कर्मचारी व अधिकाऱ्यावर कारवाईदेखील झाली. परंतु, नियमानुसार प्रतीक्षा यादीतील पहिल्या क्रमांकावरील रामदास वसंता टाले या उमेदवाराच्या नियुक्तीचे आदेश मात्र अद्यापही निघाले नाही. त्याने वेळोवेळी जिल्हा हिवताप अधिकाऱ्यासह नागपूरचे आरोग्य उपसंचालक डॉ. संजय जयस्वाल आणि इतर अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला. मात्र, केवळ आश्वासन देण्यात आले. उपोषणाला बसणार 26 जून रोजी आरोग्य विभागाला या उमेदवाराने पत्र देत नागपूरच्या आरोग्य उपसंचालकांच्या कार्यालयासमोर उपोषण करण्यासंदर्भात पत्र दिले. तशी परवानगी मागितली. त्यामुळे आरोग्य विभागात खळबळ उडाली आहे. तातडीने या उमेदवाराच्या निवडीबाबत वरिष्ठ पातळीवर पत्रव्यवहार सुरू करण्यात आला. आरोग्य उपसंचालक डॉ. संजय जयस्वाल यांच्याशी संपर्क साधला असता, वरिष्ठ पातळीवर पत्रव्यवहार सुरू असल्याचे सांगितले.

