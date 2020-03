नागपूर : महापालिका सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता मनोज तालेवार यांनी थकीत देयकांची माहिती वारंवार बदलल्याने आयुक्तांना शासनाकडे अद्यापही माहिती पुरविता आली नाही. परिणामी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी तालेवार यांना नोटीस बजावून शिस्तभंगाची कार्यवाही का करू नये? याबाबत लेखी स्पष्टीकरण मागितले. अवश्य वाचा - नागपुरात गँगवॉर; चाचल्या गोळ्या... मुंबईतील चार आमदारांनी थकीत देयकांवरून नागपूर महापालिकेच्या कारभाराबाबत लक्षवेधी सादर केली आहे. त्यामुळे पालिकेच्या थकीत देयकांची रक्कम नेमकी किती? यावरून सध्या चर्चा रंगली आहे. आमदारांच्या मागणीवरून राज्य सरकारने महापालिकेकडे थकीत देयकांची माहिती मागितली आहे. आयुक्त मुंढे यांनी महापालिका सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता मनोज तालेवार यांना थकीत देयकांची माहिती मागितली. आमदारांच्या लक्षवेधीच्या पार्श्‍वभूमीवर ही माहिती तत्काळ राज्य सरकारकडे पाठविणे अपेक्षित आहे. त्यानुसार आयुक्तांनी 5 मार्चपर्यंत माहिती सादर करण्याचे निर्देश तालेवार यांना दिले होते. परंतु, तालेवार यांनी वेळेत माहिती न दिल्याने आयुक्त मुंढे यांनी त्यांना स्पष्टीकरण मागितले. माहिती सादर न केल्याने सरकारकडे थकीत देयकांची आकडेवारी अद्यापही पाठविण्यात आली नाही. एवढेच नव्हे विनास्वाक्षरी व्हॉट्‌सऍपद्वारे वित्त व लेखा विभागाकडे पाठविली, त्यात अनेकदा बदल करण्यात आले. ही बाब गंभीर स्वरूपाची असून महत्त्वाच्या कामाकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत असल्याचा ठपका आयुक्तांनी तालेवार यांच्यावर ठेवला. हा प्रकार म्हणजे कार्यालयीन शिस्त, कर्तव्याचा भंग करणारी असून त्या अनुषंगाने शिस्तभंगाची कार्यवाही का करू नये? याबाबत लेखी स्पष्टीकरण तत्काळ देण्याचे निर्देश आयुक्तांनी तालेवार यांना दिले आहे. माहितीत विसंगती अधीक्षक अभियंता मनोज तालेवार यांनी मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्याकडे व्हॉटस्‌ऍपद्वारे थकीत देयकांची माहिती दिली. प्रथम त्यांनी 633.31 कोटींचे देयके थकीत असल्याची माहिती दिली. त्यानंतर त्यांनी थकीत देयकांची रक्कम 500 कोटी असल्याचे सांगितले. शेवटी 360 कोटींची देयके थकीत असल्याची तोंडी माहिती दिली. वारंवार अपूर्ण व विसंगत माहिती दिल्याने आयुक्त चांगलेच संतापले. त्यांनी तालेवार यांना अखेर नोटीस बजावली.

