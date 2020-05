कोरोनाच्या भितीने चिकन, मटणाची मागणी 30 टक्केच!

नागपूरः कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावाने कोंबडी, अंडी आणि मटण खरेदीकडे तब्बल दीड महिन्यापासून नागरिकांनी पाठ फिरविल्याने पोल्ट्री उद्योगाचे नुकसान होत आहे. परंतु, कोंबडीमुळे कोरोना होत नसल्याचे स्पष्ट झाल्याने कोंबडीच्या दुकानात चिकन खरेदीसाठी नागरिकांनी गर्दी केल्याचे दिसून आले. यावेळी अनेक दुकानांमध्ये सोशल डिस्टन्सिंग पाळण्यात आले. असे असले तरी नियमित मागणीच्या तुलनेत फक्त 30 टक्केच कोंबड्या आणि मटणाची विक्री होत असल्याचे विक्रेत्यांचे म्हणणे आहे. Video : तुकाराम मुंढे साहेबऽऽ, दारूविक्रीला तुम्ही का विरोध करीत आहात? कोरोनाचे विषाणू चिकन आणि अंडी यामधून पसरत असल्याच्या अफवा पसरल्याने मार्चमध्ये नागरिकांनी चिकन, अंडी मटण खाणे कमी केले होते. अनेक विक्रेत्यांनी त्यांच्याकडील अंडी व बॉयलर कोंबड्या गटारात फेकल्या. चिकन विक्रेते व पोल्ट्री फॉर्मच्या संचालकांना व विक्रेत्यांना 550 ते 600 कोटींपेक्षा अधिक नुकसान सोसावे लागले.

बॉयलर कोंबडी विक्रेत्यांनीही बाजारात कोंबड्यांचे वितरण बंद केले. त्यातच लॉकडाऊन जाहीर केल्याने बॉयलर कोंबड्या बाजारात येणे बंद झाल्या होत्या. बॉयलर कोंबडीमुळे कोरोना पसरत नसल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर अनेकांनी चिकन खरेदीसाठी दुकानांत धाव घेतली. परंतु, दुकानात कोंबड्याच नसल्याने नागरिकांना रिकाम्या हातानेच परतावे लागत होते. दोन आठवड्यापासून कोंबड्यांचा पुरवठा सुरळीत झाल्याने नागरिक चिकन खरेदीकडे वळले आहेत. आज रविवारचा मुहूर्त साधत अनेकांनी मटण आणि चिकन खरेदीसाठी गर्दी केली. कोट्यवधींचे नुकसान दोन आठवड्यांपासून चिकनची विक्री सुरू झाली. पहिल्या आठवड्यात कोंबड्यांची मागणी कमी असल्याने भाव वाढले होते. त्यामुळे अनेकांनी मागणी वाढणार हे लक्षात घेऊन कोंबडीची लहान पिले खरेदी केली. हॉटेल्स, लहान मोठ्या पार्ट्या आणि कार्यक्रम बंद असल्याने कोंबड्याच्या चिकनाची मागणी नाही. अनेक भागांत अद्यापही दुकाने उघडलेली नाहीत. त्यामुळे पोल्ट्री फार्म उत्पादकांचे कोट्यवधींचे नुकसान झाले असून अनेकांची आर्थिक घडीच विस्कटली आहे.

सुधीर दुद्दलवार, कार्यकारी संचालक, माफसू केवळ घरगुती मागणी मागील आठवड्यापासून दुकान सुरू केले. पहिल्या आठवड्यापेक्षा आज ग्राहकांनी चिकन खरेदीसाठी अधिक गर्दी केली. आमच्या दुकानांतून हॉटेल्स आणि काही पार्ट्यांसाठी मटण आणि चिकन मोठ्या प्रमाणात विकण्यात येत होते. गेल्या 42 दिवसांपासून हॉटेल्स आणि पार्ट्या बंद आहेत. त्यामुळे विक्री 70 टक्‍क्‍यांनी कमी झाली. किरकोळ घरगुती ग्राहकांकडून मटण आणि चिकनची मागणी वाढल्याने दुकानांमध्ये गर्दी दिसत असली तरी ती काही वेळापुरती असते.

